Derecho a defender derechos: contra la criminalización de la protesta en México

Las protestas por el agua en Jalisco volvieron a exhibir la respuesta de las autoridades ante quienes exigen sus derechos: represión, detenciones y discursos que estigmatizan la movilización. Los casos recientes en otras entidades muestran que la criminalización de la protesta sigue siendo una deuda pendiente

Desde hace varias semanas, comunidades y habitantes del área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, han realizado protestas y bloqueos para exigir su derecho humano al agua potable y al saneamiento. Lo hicieron tras denunciar durante meses la contaminación del agua de abastecimiento público y por la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, quienes solo se pronunciaron sobre la problemática cuando se hizo pública la crisis hídrica a nivel nacional, anunciando medidas paliativas con cortes de servicio y tandeos por zonas. Por su parte, las autoridades federales anunciaron acciones parciales, pues se trata de una de las zonas metropolitanas más grandes del país, a la par que se busca sostener esfuerzos de la administración anterior, en una zona donde diversos esfuerzos comunitarios defendieron su territorio por años.

En contraste, las energías de los funcionarios se concentraron en vigilar las marchas, hostigar a las y los participantes y desplegar ampliamente a los elementos de seguridad pública.

Las acciones de las autoridades no se limitaron a la intimidación. El domingo 11 de octubre se registraron hechos de represión, violencia y uso excesivo de la fuerza, incluido el lanzamiento de proyectiles de gas lacrimógeno por parte de elementos de seguridad, quienes también lanzaron polvo extintor y agua a presión contra las personas. Los reportes preliminares llegaron a contabilizar 51 personas detenidas arbitrariamente —quienes ya fueron liberadas, algunas todavía con procesos en libertad— y decenas de personas heridas, entre ellas, periodistas que cubrían las protestas. Un hecho completamente reprobable.

Inmediatamente, organizaciones civiles del estado, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del ITESO, documentaron los hechos, emitieron pronunciamientos, acompañaron a las familias de las personas agredidas y detenidas y condenaron la actuación policial.

La Relatora Especial de Libertad de Asociación y Asamblea de Naciones Unidas, Gina Romero, llamó a investigar de forma pronta e independiente los hechos y exhortó a las autoridades a abstenerse de emitir discursos estigmatizantes contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.

Sin embargo, las respuestas de las autoridades fueron lastimosas, por decir lo menos. Por un lado, el gobernador Pablo Lemus minimizó las agresiones de los manifestantes y atribuyó los ataques a supuestos grupos de choque, minimizando la responsabilidad de los elementos de seguridad. A nivel federal, en la conferencia mañanera, si bien se condenó la represión de la protesta y se exigió una respuesta adecuada del gobernador, se utilizó el espacio para abordar discusiones políticas que no atendían los temas relacionados con el derecho al agua y a la libre manifestación.