Derecho humano a la salud, como hacerlo valer.

Todos hemos conocido o sufrido personalmente historias de terror de pacientes de los hospitales públicos, sobre todo el IMSS por la mala atención médica, falta de medicamentos y dificultad para acceder a cirugías necesarias para cuidar nuestra salud.

La salud física, mental y emocional está considerada como un derecho humano reconocido por nuestra constitución federal y los tratados internacionales.

Como todo derecho, no basta saber que lo tenemos sin conocer cómo puedo hacerlo valer cuando se necesite.

El gobierno de los tres niveles, pero sobre todo el federal, trata de garantizar y hacer efectivo ese derecho a través del IMSS, del ISSSTE o de hospitales públicos, como el Hospital General y el Hospitalito de la Juárez.

Sin embargo, todos hemos conocido o sufrido personalmente historias de terror de pacientes de los hospitales públicos, sobre todo el IMSS por la mala atención médica, falta de medicamentos y dificultad para acceder a cirugías necesarias para cuidar nuestra salud.

Y por supuesto que el ISSSTE no se queda atrás, pero lo importante de esta colaboración es que usted sepa que, aunque no tenga IMSS ni ISSSTE, si el Hospital General (al que puede llegar a atenderse quienes no tengan seguridad social) no tiene los medicamentos ni el servicio médico que se necesita para tratar su problema de salud, puede presentar un amparo para que, si el IMSS y/o el ISSSTE si tienen los medicamentos, atención hospitalaria, médicos especialistas y capacidad para realizar la cirugía que necesita, un juez federal le ordene a esas instituciones de salud que lo atiendan de inmediato sin cobrarle nada.

Además, si usted o algún familiar está estudiando preparatoria, universidad o un posgrado en alguna escuela pública, tiene derecho a que el IMSS lo atienda gratuitamente como a cualquier derechohabiente, aunque no lo haya registrado algún patrón.

Para lo anterior sólo necesita acudir a la clínica familiar del IMSS más cercana a su domicilio, preguntar por los requisitos que necesita para que lo activen como derechohabiente de sus servicios y obtener su número de seguridad social.

La atención médica y hospitalaria a que me refiero sólo puede hacerla valer si usted demuestra que está estudiando la preparatoria, la universidad o un posgrado en escuelas públicas y no aplica para las escuelas privadas.

Aunque los servicios de salud que presta el IMSS no se distinguen por su calidad, rapidez, ni eficacia, si usted no puede contratar un seguro privado de gastos médicos mayores, es una buena alternativa para cuidar su salud, sobre todo en sus hospitales de segundo y tercer nivel donde atienden los médicos especialistas.

Y si en el IMSS le ponen obstáculos para hacer efectivo su derecho humano a la salud, póngase en contacto conmigo y con mucho gusto lo defendemos sin costo alguno.

Si se preguntan por qué ofrezco servicios legales gratuitos, sencillamente es porque yo estudié en escuelas públicas, vengo de un barrio de clase baja, me hice por mí mismo y sé la angustia que se sufre por falta de orientación legal oportuna y de calidad, y de esta manera le regreso a la sociedad un poco de lo que me ha dado.