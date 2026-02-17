Derecho humano al agua

El derecho al agua es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución Federal y el gobierno está obligado a hacer lo que tenga que hacer para garantizarlo

Uno de los problemas más fuertes para algunos ciudadanos, es el acceso al agua potable y cuando hablo de acceso me refiero a que sea fácil y el agua (y drenaje) lleguen hasta sus casas.

Es un hecho notorio que, en algunas colonias populares sus habitantes tienen que caminar largas distancias para llegar a una toma de agua y poder llenar los recipientes que llevan a fin de tener agua potable en sus hogares.

Y en algunos casos en esas tomas de agua solo hay agua unas pocas horas al día así que los vecinos tienen que ajustarse a esas horas así sea en la madrugada o en plena noche.

El derecho al agua es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución Federal y el gobierno está obligado a hacer lo que tenga que hacer para garantizarlo.

Eso implica que el gobierno debe llevar a cabo las obras que sean necesarias para dotar de agua potable a los hogares de todos los ciudadanos, estén donde estén.

Lo que digo no son solo buenos deseos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados ya han dictado sentencias en ese sentido, es decir, han sostenido que el gobierno debe llevar a cabo las obras necesarias para que todo ciudadano tenga acceso al agua y llegue hasta sus hogares.

Si usted o algún familiar vive en una colonia popular o un lugar en donde el gobierno no ha construido, por lo que sea, la infraestructura necesaria para que cuente con agua potable (y drenaje), puede presentar una demanda de amparo o una acción colectiva para obligarlo a que lleve a cabo esas obras y usted pueda contar con el preciado líquido.

Y no se preocupe por los gastos de abogados, si usted no puede pagarlos mi despacho lo apoyara con gusto y sin costo alguno, solo comuníquese con nosotros.