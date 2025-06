Derrames de aguas y daños y perjuicios

El remedio legal para obligar a la Jumapam a hacer su trabajo y terminar con el derrame ininterrumpido que ya ha provocado varios accidentes, es un amparo que en este caso puede presentar cualquier vecino o cualquier persona que tenga que circular por esa zona en motocicleta o a pie.

Hace tres semanas fui testigo de un accidente en donde una señorita que circulaba en una motoneta derrapó al pasar por un colector a donde se arrojan aguas sin interrupción.

También vi cómo, un señor que se acercó a tratar de ayudar a la señorita, sufrió un accidente al resbalar.

Afortunadamente ambos sólo sufrieron el susto y algunos raspones menores y como paso diariamente por esa zona, me di a la tarea de investigar un poco con los vecinos, quienes me platicaron que ese derrame de aguas, que por cierto no son aguas negras ni residuales, viene de un edificio de departamentos cercano y que tiene más de cinco años y ha provocado que el pavimento esté lleno de lama y varios accidentes.

También me dijeron que han reportado el derrame a la Jumapam, pero ésta no ha hecho absolutamente nada por solucionar el problema y les dicen que, como no son aguas negras ni residuales, no pueden intervenir.

Por supuesto que la Jumapam no tiene razón, no sólo puede intervenir, tiene el deber de hacerlo, ya que la Ley correspondiente es muy clara al hacerla responsable de encauzar y tratar todo tipo de aguas que se generen desde cualquier edificio de departamentos, local comercial o casa habitación.

El remedio legal para obligar a la Jumapam a hacer su trabajo y terminar con el derrame ininterrumpido que ya ha provocado varios accidentes, es un amparo que en este caso puede presentar cualquier vecino o cualquier persona que tenga que circular por esa zona en motocicleta o a pie.

Y si algún afectado sufre lesiones por resbalar al pasar por ese lugar, puede reclamar a la Jumapam el pago de daños y perjuicios, lo que incluye los gastos médicos, hospitalarios y medicinas, así como el dinero que el afectado deje de ganar si no puede desempeñar su trabajo por las lesiones.

Si usted se encuentra en una situación como la que le platico y necesita apoyo legal, póngase en contacto conmigo a mi correo electrónico y con mucho gusto lo ayudo sin costo alguno.