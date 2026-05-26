Desarmar y construir

El Papa León XIV subrayó, en la Carta encíclica ‘Magnifica Humanitas’, la necesidad de encontrar caminos seguros que conduzcan a preservar el futuro de la humanidad, en estos tiempos de la inteligencia artificial.

Al presentar ayer la Carta encíclica “Magnifica Humanitas” (la cual iremos comentando en colaboraciones posteriores), el Papa León XIV subrayó la necesidad de encontrar caminos seguros que conduzcan a preservar el futuro de la humanidad, en estos tiempos de la inteligencia artificial.

El Pontífice recordó que hace 135 años, el Papa León XIII “observó la difícil situación de los trabajadores, sus familias desarraigadas y las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial. Comprendió que la Iglesia no podía permanecer distante. En un momento de cambio de época que amenazaba la dignidad humana, la encíclica Rerum novarum expresaba su mensaje evangélico y social sobre las ‘nuevas cosas’ que estaban en marcha”.

De igual forma, añadió: “Hoy nos enfrentamos a una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás incluso mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y en las decisiones que dan forma a la convivencia humana. Además, está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras”.

Por eso, recalcó, “la inteligencia artificial exige ahora ser ‘desarmada’, liberada de la lógica que la transforma en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. Al igual que la energía nuclear, debe servir a todos y al bien común. Las decisiones sobre tecnología jamás deben separarse de la conciencia y la responsabilidad”.

Pero, desarmar, precisó, exige también reconstruir: “He aprendido que reconstruir no se trata simplemente de reemplazar lo destruido. Significa reparar los lazos, restaurar la confianza y reavivar la esperanza en el futuro”.

Recordó el ejemplo del profeta Nehemías, a quien tocó restaurar los muros de Jerusalén: “La inteligencia artificial puede ser un espacio de construcción histórica dentro de un horizonte de comunión, donde el progreso técnico aprende a servir a la vida humana”.

¿Construyo una sociedad más fraterna?