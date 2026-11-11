A principios de este año, el neurocientífico Jared Cooney Horvath generó una gran controversia al afirmar que la Generación Z se podría convertir en la primera que registre un rendimiento cognitivo inferior

Son muchos los científicos e investigadores que han puesto un foco rojo sobre los dispositivos tecnológicos, cuyo uso se permite prematuramente a las nuevas generaciones.

No queremos pecar de alarmistas, pero son muchas las llamadas de auxilio y atención que se reciben al respecto por parte de especialistas, no de inexpertos e improvisados.

Desde hace mucho tiempo, comentamos en este espacio sobre el libro de Michel Desmurget, titulado: “La fábrica de cretinos digitales: Los peligros de las pantallas para nuestros hijos”, publicado originalmente en francés en 2019, y en español, dos ediciones en 2021.

Desmurget, lo dijimos, no es un improvisado; es doctor en neurociencia, además de director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia. Asimismo, colabora en centros de investigación, como el MIT o la Universidad de California.

Pero no solamente es él quien alerta sobre el uso de los dispositivos tecnológicos, en concreto las pantallas. A principios de este año, el neurocientífico Jared Cooney Horvath generó una gran controversia al afirmar que la Generación Z se podría convertir en la primera que registre un rendimiento cognitivo inferior.

De acuerdo a la información proporcionada por este científico, entre 1997 y 2010 se registró un descenso, o deterioro, en las habilidades y capacidades de los alumnos, como serían la atención, comprensión lectora, memoria, resolución de problemas, habilidades matemáticas y el coeficiente intelectual.

Según Horvath, hay un impacto intensivo de la tecnología en la educación, así como bajo rendimiento por la exposición constante al uso de pantallas, pues favorecen un aprendizaje superficial sin un análisis profundo y sostenido: “En las últimas dos décadas, el desarrollo cognitivo de los niños en gran parte del mundo desarrollado se ha estancado y, en muchos ámbitos, se ha revertido”.

¿Favorezco el desarrollo cognitivo?