Oootro aeropuerto malogrado

El Joaquín: “Otro aeropuerto fallido es el de Teacapán (extremo sur de Sinaloa). Construido en los tiempos de López Portillo (1976-1982), se destruyeron grandes montículos de concha de ostión prehispánicos para su construcción, rellenando parte del estero. El único avión de importancia que aterrizó desde entonces fue el avión presidencial en los tiempos en que gobernaba Sinaloa Toño Toledo. A partir de entonces sólo lo utilizaban de manera clandestina los narcos en complicidad con los encargados del control aéreo, hasta que un día hace casi 40 años algo no salió bien y la PGR detectó un avión que había aterrizado ahí sin permiso y obvio, sin número de matrícula de rastreo. Se movilizaron las fuerzas policiacas y hubo una batalla aérea cuando el avión logró despegar. Sin medir el peligro la gente de Teacapán salió a las calles a observar el evento y lo recuerda muy bien. Hubo varios muertos, algunos perecieron ahogados en el estero y algunos sobrevivientes fueron atendidos a escondidas por los pobladores. Algunos pobladores se hicieron de fusiles de alto poder y dólares. Años después, un productor de cine se interesó en hacer una película, hicieron algunas entrevistas para el libreto, pero al final no consiguió autorización”.

Patrocinio

En la reciente oleada de fallecimientos de pilares priistas (Fernando Elías Calles, Enrique Jackson), murió Patrocinio González-Blanco Garrido (1934-2021), sobrino del azote comunista y Gobernador de Tabasco Tomás Garrido Canabal, e hijo de Salomón González Blanco (1900-1992), todos ellos miembros destacados de toda la vida de un PRI en pleno apogeo de su poder. Por cierto que don Salomón fue uno de los únicos dos secretarios del gabinete de Adolfo López Mateos que repitieron con el siguiente Presidente Gustavo Díaz-Ordaz Bolaños-Cacho. El otro que sí repitió fue Antonio Ortiz Mena (1907-2007, creador del “desarrollo estabilizador” y reclamado en 1970 por la élite global para dirigir el BID), con una de cuyas hijas casó don Patrocinio; uno que NO repitió, con gran enfado familiar, fue Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, Presidente de 1988 a 1994 (para los que dudan del régimen dinástico tradicional en el poder político nacional). Don Patrocinio fue, entre otras cosas, Gobernador de Chiapas (lo mismo que su padre) y Secretario de Gobernación inmediatamente antes y durante el muy turbio dizque alzamiento dizque armado dizque zapatista. Yo lo traté algo en esa época. Recuerdo que me contó que él todos los días se levantaba a las 8 de la mañana y estaba en su oficina una hora después, pero no despertaba sino hasta como las once, tras fumarse varios cigarrillos y tomarse sendas tazas de café.