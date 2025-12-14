Desde la política a la farándula, solo hay un quiebre

Portada.- Por su honestidad, al agente de tránsito municipal, Jorge Hernández.

Efeméride.- En Burbank, California, conocida como La capital de los medios, el jueves 15 de diciembre de 1966, se apagó la vida terrenal de Walt Elias Disney

Curiosidades.- Los padres de Walt Disney fueron, Elias Disney y Flora Call. La pareja procreó cinco hijos: Herbert, Raymond, Roy, Walt y Flora. Walt solo tuvo una hija y de los Disney, fue el que murió más joven, a los 65 años de edad.

La frase.- “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar en el que quieres estar mañana.” Bueno el planteamiento de Walt Disney. La conducta personal es factor para lograr construir la sociedad deseada.

Condolencias.- Con afecto para Adrián López Ortiz y para Arturo Monroy, extendidas a sus respectivas familias. Con el mismo aprecio para los deudos de José María “Chema” Adame y para los de mi ex alumno y colega, Rigoberto Castillo.

La pregunta.- La Presidente Palacios dice trabajar para acabar con la percepción de inseguridad que priva en el puerto ¿Con casos como el de Villa Unión, Alcaldesa?

Rapidines.- Algunos títulos de películas con temática navideña, producidas por Estudios Disney.

Blanca Nieves y los siete enanitos (1937).- Definición de terrorismo, que da la RAE: “Provocación o mantenimiento en estado de terror a la población, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o la conservación de los bienes.” Dedicado a la presidente de la nación, a la fiscal general de la república y a García Harfuch, los cuales, niegan que el bombazo en Michoacán fue un acto de terrorismo.

Pinocho (1940).- A García Harfuch poco le faltó para decir que la camioneta bomba que estalló en Michoacán, se debió a un corto circuito del sistema eléctrico del vehículo.

Dumbo (1941).- Qué chulada ser escritor y tener venta segura de las obras, como es el caso de Andrés Manuel, cuyo libro sale a la luz, con jugosa venta cubierta por su carnal Adán Augusto y recursos del propio Senado de la República.

Bambi (1942).- Por cierto, corre la nota en la que se señala que Adán Augusto maneja a su antojo la caja chica del Senado, cuyo monto es la mísera cantidad de mil novecientos millones de pesos. Digo, por si alguien cree que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

La Cenicienta (1950).- A propósito de nuevos riquillos. Los diputados federales de Morena, además de recibir su jugoso aguinaldo, les dieron pilón con una computadora personal de alta gama, con un costo de 19 mil pesos por unidad ¿Gobernantes pobres? ¡Sí Chuy!

Mary Poppins (1964) .- Cuando Trump empezó el tema de los aranceles, Sheinbaum y su equipo aseguraban que el güero se estaba dando un balazo en el pie. Ahora que, por influencia de Trump, México le impone tarifas impositivas a China, la Presidente niega que tal decisión no será lesiva para la población.

La Bella y la Bestia (1991).- Ante la visita de tres líderes panistas a la Basílica de Guadalupe, Gerardo Fernández Noroña, preguntó ¿Y el estado laico? Bueno, tal principio hace mucho que pasó al olvido. Basta ver como las instituciones de los tres niveles de gobierno, a pesar de que la navidad es una festividad de origen religioso, la celebran y gastan en ello dineros públicos.

El Rey León (1994).- Todavía resuena la reciente tragedia sucedida en Villa Unión, en la que una pareja perdió la vida, después de intensa balacera a la que ninguna autoridad respondió, lo cual, suena muy raro y hasta sospechoso.

¡Vaya Santa Claus! (1994).- La cuesta de enero para el sector turístico luce más empinada que el cerro del crestón. Con reservas hoteleras menores al treinta por ciento y el incremento de salarios; se visualizan truenes.

Toy Story (1995).- Y el cierre de negocios continúa y a la par, la frecuencia de incendios de establecimientos comerciales, se incrementa. Por supuesto, para las autoridades tales hechos no tienen nada que ver con la violencia.

Un padre en apuros (1996).- Unos chavos discuten sobre el nombre que le pondrán a su banda musical. Dice uno de ellos: “Qué les parece Semen.” “¡Estás bien tonto!”, le contestan. “Bueno, entonces, Jarabe de palo ¿Les parece?”

Hércules (1997).- Pregunta una cándida dama: “Si te sacan la lengua es una grosería y si te la meten ¿Es una cortesía?”

Mickey descubre la Navidad (1999).- “Oiga, don Chuy ¿Qué consejo le daría a un matrimonio joven que quieren un hijo?” “Pues que, si no están listos para mantenerlo, que recuerden que sale más barato sacar la leche con la mano, que comprarle pañales al enano.”

Santa Claus 2 (2002).- La chava con su terapeuta. “Doctor, no sé qué me pasa, pues me entrego a cualquier hombre en cuanto me halaga ¿Qué tengo?” “Un cuerpo sensacional.”

Polar Express (2004).- La líder de un grupo de beatas, les cuenta a sus compañeras: “Hasta ahora, no se me ha hecho el milagro de que mi marido deje su debilidad por el sexo. Me exige que lo hagamos en cada cambio de estación del año.”

Santa Claus 3 (2006).- “Hola, amiga. Ese novio que traes solo quiere sexo contigo.” “Uf, menos mal; pensé que solo me quería para que le cocinara, le lavara y le planchara.”

Cuento de navidad (2009).- Godínez preguntándole a la secretaria del director. “Oye, pasa el secreto para conseguir el aumento de sueldo que te dio el jefe.” La escultural chica, se para, se da la vuelta y le dice: todo esto. “

Frozen: Una aventura de Olaf (2017).- Sí un mudo se comunica por lenguaje de señas y le falta un dedo ¿Lo hace con faltas de ortografía?

La Sirenita (2023).- Vamos a ver, jóvenes. Va un examen de la vista; por favor, deletreando en voz alta las siguientes letras: D C O P N E

Corte.- “Mire usted, es sí, pero no ...” Cantinflea Claudia ante la realidad del terrorismo en México y el castigo arancelario a China, por órdenes de ya saben quién.