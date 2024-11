La cercanía de la Navidad es motivo especial para invitarnos a suturar las heridas y reconciliar los espíritus. No podemos celebrar la Encarnación de Dios con un corazón opacado y dividido. Es momento ideal para abrir las ventanas del amor, paz, perdón y esperanza.

Ayer, Luis Armando Kuroda San convocó a una rueda de prensa para promover el gran Desfile Navideño, que tendrá lugar en Culiacán el domingo 8 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, con el lema: “Sonríe a la Blanca Navidad”. En esta actividad ciudadana participan diversas empresas patrocinadoras, instituciones culturales y educativas, Gobierno del Estado, Ayuntamiento y la Diócesis de Culiacán.

Por décima ocasión se realizará este jubiloso desfile a lo largo de la avenida Obregón, desde la calle Rafael Buelna hasta el Bulevar Zapata, como una inmejorable oportunidad para sacudirnos el marasmo y reclusión emocional a que nos sometió la ola de violencia desatada desde hace dos meses en nuestro estado.

La cercanía de la Navidad es motivo especial para invitarnos a suturar las heridas y reconciliar los espíritus. No podemos celebrar la Encarnación de Dios con un corazón opacado y dividido. Es momento ideal para abrir las ventanas del amor, paz, perdón y esperanza.

En Ana Frank, y su inolvidable diario, que es un canto a la vida, tenemos un preclaro ejemplo de alguien que supo sobrellevar el encierro y dificultades de la persecución hitleriana, así como enaltecer su agobiado espíritu para renovar confiadamente el optimismo y la esperanza.

Ana y su familia se habían mudado a Amsterdam donde sufrieron la persecución contra los judíos, por lo que ocho personas se ocultaron en una buhardilla contigua a las oficinas de su papá, desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, en que fueron enviados a un campo de concentración.

Ana, de 13 años, escribió en su diario: “De nada sirve seguir tan apesadumbrados como ahora... ¿Pero es que tengo que pasarme el día llorando? No, no puedo hacer eso, y esta pesadumbre ya se me pasará.”

¿Disfruto el Desfile de Navidad?