El nepotismo en la política mexicana nos acompaña desde la colonia, es propio de todos los momentos de la historia nacional y no por ello es una práctica positiva. Heredar los espacios de poder por lazos de parentesco o consanguinidad es parte de la rancia cultura política mexicana que arrastramos hasta nuestras modernidades.

En un sistema presidencial en extremo presidencializado como el de México, el desacato a una instrucción presidencial difícilmente puede preverse sin consecuencias. No me refiero a la postura de la Oposición, que naturalmente tendría ideas encontradas con la titular del Poder Ejecutivo. Me refiero al atrevimiento en casa, a dar la contra entre los compañeros y compañeras de partido, para evitar que una iniciativa a todas luces positiva se convirtiera en ley contra el nepotismo.

Senadores que heredan la curul a sus hijos, gobernadores que quieren dejar a hermanos o concubinas, presidentes municipales que perpetúan el poder local en el linaje de primos, tíos, abuelos, esposas, sobrinos, nietos o cualquier lazo familiar que se le venga en gana. No me refiero en particular al priista Manlio Fabio Beltrones y su hija, ni a Miguel Ángel Yunes y su hijo del mismo nombre, tampoco a los Monreal dinastía política que trasciende varias décadas de pragmatismo entre el PRI, el PRD y Morena.

Cientos de ejemplos: en Oaxaca los Murat, en San Luis Potosí los Gallardo, en Zacatecas los Monreal, en Guerrero los Ruiz Massieu antes y los Salgado ahora, en el Estado de México los del Mazo, en Jalisco los Padilla, en Chiapas los Velasco, en Nayarit los Sandoval, en Sonora los Beltrones y los Bours, en Baja California los Hanks y así podemos darle varias vueltas a México encontrando familias que se heredan el poder político.

En Sinaloa casos aberrantes como el de Armando “Iguano” Camacho que dejó en el cargo a su esposa Guadalupe López en Salvador Alvarado, o los viejos conocidos como del ex líder sindical Daniel Amador y su hijo Tomás, Gómer Monárrez e hijo, Jesús Enrique Hernández Chávez y su vástago, entre muchos otros que ustedes recordarán mejor que yo.

Será hasta 2030 cuando la iniciativa presidencial entre en vigor, “ahorita no, señora Presidenta”, le dijeron los “machuchones” en el Senado de la República en un abierto y burlón desacato a la única iniciativa del orden político electoral que había presentado hasta el momento la titular del ejecutivo.

En el Senado de la República y el Palacio Legislativo de San Lázaro se tiene muy clara la cuenta de los legisladores que en este y otros casos le darán la espalda a Claudia, están plenamente identificados y seguramente en algún momento llegarán las consecuencias. En otros momentos en la historia de nuestro país, algunos y algunas le han querido jugar a las vencidas al poder presidencial y en contadísimas ocasiones se han salido con la suya.

En Morena ya dijeron que tomarán en cuenta la intención de la Presidenta, que por honor y congruencia no postularán parientes hasta en cuarto grado de cercanía tal como lo pidió el Ejecutivo. El tiro estará en ver qué pasará si Félix Salgado busca tomar el puesto de su hija en Guerrero, o los Monreal de nuevo en Zacatecas o el caso de la Senadora por San Luis Potosí que ya dijo que cuando su marido deje la Gubernatura, será ella y solo ella la que tome las riendas del estado que les pertenece. Es duda legítima, ¿No le tienen ni tantito miedo a la Presidenta? ¿De plano les vale sorbete la instrucción de la mandamás en México? Luego le seguimos.