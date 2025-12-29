Despertar del letargo: recuperar nuestra voz ciudadana

‘La libertad no es algo que se nos da; es algo que tenemos que conquistar cada día’

Simone de Beauvoir

En medio de este silencio sepulcral frente a la inseguridad, la extorsión, el crimen organizado y su complicidad con algunas autoridades, como en los casos del huachicol, el narcotráfico o el cobro de piso, la sociedad guarda silencio. Un silencio que duele, que hiere, que nos roba futuro

Vivimos tiempos en los que la mayoría de los ciudadanos hemos dejado de indignarnos. La falta de servicios públicos, la violencia, la corrupción o la impunidad ya no nos conmueven como deberían. Parece más fácil mirar hacia otro lado, hacer como si nada pasara y seguir con la rutina.

A veces alzamos la voz, nos inconformamos un momento... pero luego, la vida continúa. Nos hemos acostumbrado a agradecer los subsidios —aunque se traten de derechos— y a permanecer en silencio, aunque todo a nuestro alrededor esté desmoronándose.

Tal vez llegará el día en que, frente al avance de la incompetencia, la indiferencia o el abuso, algo dentro de nosotros despierte. Pero ¿cuántas cosas más deberán pasar para que ese “ya basta” se convierta en acción?

La vida virtual también nos ha ido encerrando. Nos aísla, debilita nuestras relaciones personales y nos reduce a pequeñas burbujas donde la empatía y la solidaridad se diluyen. Y mientras tanto, dejamos que otros decidan por nosotros: el rumbo del país, las políticas, los recursos, la vida.

Pero aún estamos a tiempo. Lo más importante es no dejarnos contagiar por ese silencio ni por la apatía. Necesitamos volver a nuestra fuerza interior, a esa terquedad necesaria para resistir. Volver a ser “necios”, si es necesario, para colocar una y otra vez sobre la mesa los temas urgentes que nuestro país necesita enfrentar.

Recuperar el entusiasmo no es ingenuidad. Es una forma de resistencia. Mostrar con hechos que no aceptamos vivir en una sociedad decadente, sino que queremos —y podemos— ofrecer luces, abrir caminos, dignificar cada pequeña lucha.

Porque la dignidad ciudadana no se nos otorga: se conquista. Y solo así podremos acercarnos al país que soñamos: uno donde las decisiones públicas se construyan con la voz, la mirada y la voluntad de su gente.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. (@Iniciativa_pcd).