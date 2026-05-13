Despertares, de Isaac Hernández (I)

Despertares 2025 reunió en el Auditorio Nacional a figuras internacionales del ballet clásico, contemporáneo y la danza urbana bajo la dirección de Isaac Hernández. Este año se presentará el 29 de agosto.

El 29 de agosto de 2026 se presenta “Despertares 2026”, organizado y dirigido por el mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York. Con mi compañera pude asistir a la presentación de Despertares 2025 en el Auditorio Nacional.

En esa gala, la primera se dio en 2012, participaron más de 30 artistas de las compañías: Ópera de París; Scala de Milán; Ballet de Hamburgo; San Francisco Ballet; New York City Ballet; English National Ballet; American Ballet Theatre. Aquí una descripción de lo que ocurrió esa noche.

El programa abrió con Isaac Hernández, acompañado por Jasmine Jimison, del San Francisco Ballet, en el Pas de deux de Giselle, con coreografía de Maruis Petipa y música de Adolphe Adam.

Luego vino el Ghetto Funk Collective, con nueve elementos, que interpretó “It’s on the one”, con coreografía de Roché Apinsa y Ruben Chi, y música de Fred Wesley & The Horny Horns; Four Play; The Soul Snatchers y Do You Wanna Get Down. Bailes urbanos e improvisaciones de enorme energía.

De nuevo ballet clásico con Tiler Peck y Roman Mejía, del New York City Ballet, que presentaron “Tarantella”, de George Balanchine, con música de Luis Moreau y Jershy Kay.

Le siguió el “Rhapsody Pas de Deux”, con música de Rachmaninoff, que interpretaron Sae Eun Park y Germain Louvet, de la Ópera de París, con coreografía de Frederick Ashton.

Marion Barbeau, artista invitado, y Simon Le Borgne, de la Ópera de París, interpretaron “Body and Soul”, danza contemporánea, con coreografía de Crystal Pite, y música de Owen Belton, Fréderid Chopin y Tedy Geiger.

Luego, Lil Buck, artista invitado, interpretó “A Tribute to the King of Pop”, con coreografía suya, y música de Michael Jackson, Mark Ranson y Camile Saint-Saens.

El primer acto cerró con “Le Corsaire Pas de Trois”, que interpretan Ivana Bueno, Esteban Hernández y Gabriele Frola, con coreografía de Ana Marie Holmes y música de Adolphe Adam, César Pugni, Leó Delibes, Riccardo Drigo y Ptince Oldenbourg.

Después del intermedio se bailó “Le Parc Pas de Deux”, de Angelin Preljocaj, que interpretaron “Sae Eun Park”, de la Ópera de París, y Roberto Bolle, Teatro La Escala, con música de Mozart.

Luego siguió Chey Jurado, en compañía del pianista Francesco Tristano, que bailó “Asceta”, con coreografía de él mismo.