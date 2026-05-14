Despertares, de Isaac Hernández (II)

En “Despertares 2025”, organizado y dirigido por el mexicano Isaac Hernández, Catherine Hurlin y Aran Bell, del American Ballet Theatre, ejecutaron un fragmento del “Cascanueces”, con música de Pyotr Ilich Rachmaninoff, con coreografía de Alexei Ratmansky. Al que siguió Kayla Mak que ejecutó “Ave María”, con coreografía de Nick Meola, y música de Alexander Markov y Dimitry Coga.
“Blake Works I”, coreografía de William Forsythe con música de James Blake, la interpretaron Isaac Hernández junto a Nikisha Fogo, del San Francisco Ballet. Luego vino Esteban Hernández, que bailó “Five Tangos”, de Hans Van Manen, con música de Astor Piazzolla. Le siguió “An American in Paris”, que interpretaron Tiler Peck y Roman Mejía, con coreografía de Christopher Wheeldon, música de George Gershwin.
Lil Buck, artista invitado, interpretó “The Dying Swan”, con música que tocó el chelista Miguel Ángel Villeda, la coreografía de él mismo, y la música de Michael Jackson y Mark Ranson.
Alina Cojocaru, Ballet de Hamburgo, y Gabriele Frola ejecutaron “Voces de primavera”, con música de Johann Strauss, y coreografa de Frederick Ashton.
Los hermanos Isaac y Esteban Hernández, interpretaron “My Way”, con coreografía de Stephan Toss, y la canción de Frank Sinatra.
En el cierre de la gala, todo el elenco se reunió en el escenario para el número colectivo “Impossible”, de Lion Babe. Un número extraordinario de enorme energía y muy emotivo.
La gala de ballet “Despertares 2025”, organizada por Isaac Hernández, reunió más de 30 bailarines de ocho de las más grandes compañías de ballet que ahora hay en el mundo, y también a artistas invitados. Una gran capacidad de convocatoria.
En el escenario se pudo ver bailar ballet clásico, ballet contemporáneo, danza moderna y bailes urbanos que retoman el estilo popular de la calle. Un programa variado muy bien integrado, que incorporó números clásicos de todos los tiempos, con nuevas propuestas.
Los diversos números, interpretados por mujeres y hombres del más alto nivel profesional dentro del ballet, mostraron la enorme capacidad expresiva que tiene el cuerpo humano, y nos enseñaron las múltiples posibilidades del lenguaje corporal.
Sobre la gala, su creador Isaac Hernández dice; “Me siento muy orgulloso del programa que hemos logrado para este año y de haber creado un evento que es parte de la historia de la vida cultural de nuestro País”.
Nos impresionó mucho el espectáculo y la calidad de las interpretaciones, y la combinación entre lo clásico, lo moderno y también lo popular. Un gran evento. Ya tenemos los boletos para Despertares 2026.
Dirección: Isaac Hernández
Bailarines de la: Ópera de París, Scala de Milán, Ballet Hamburgo, English National Ballet, San Francisco Ballet, New York City Ballet, American Ballet Theatre, Ghetto Funk Collective.
Bailarines: Isaac Hernández, Jasmine Jimison, Tiler Peck; Roman Mejía, Sae Eun Park, Germain Louvet, Marion Barbeau, Simon Le Borgne, Lil Buck; Ivana Bueno, Esteban Hernández, Gabriele Frola, Roberto Bolle, Chey Jurado; Catherine Hurlin, Aran Bell, Kayla Mak; Nikisha Fogo; Tiler Peck, Roman Mejía; Alina Cojocaru y los integrantes del grupo Ghetto Funk Collective.
Coreografía: Maruis Petipa, Roché Apinsa, Ruben Chi, George Balanchine, Frederick Ashton, Crystal Pite, Lil Buck, Ana Marie Holmes, Stephan Toss, Lion Babe, William Forsythe, Angelin Preljocaj, Chey Jurado, Alexei Ratmansky, Nick Meola, Hans Van Manen, Christopher Wheeldon.
Música: Adolphe Adam, Luis Moreau, Jershy Kay, Pyotr Ilich Rachmaninoff, Owen Belton, Fréderid Chopin, Tedy Geiger, Michael Jackson; Mark Ranson, Camile Saint-Saens, César Pugni, Leó Delibes, Riccardo Drigo, Prince Oldenbourg, Johann Strauss, James Blake, Mozart, Alexander Markov, Dimitry Coga, Astor Piazzolla, George Gershwin.