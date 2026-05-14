Despertares, de Isaac Hernández (II)

La gala ‘Despertares’, de Isaac Hernández, integró artistas de compañías como la Ópera de París, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Ballet de Hamburgo, en un programa que combinó piezas clásicas, propuestas contemporáneas y espectáculos de gran energía escénica.

En “Despertares 2025”, organizado y dirigido por el mexicano Isaac Hernández, Catherine Hurlin y Aran Bell, del American Ballet Theatre, ejecutaron un fragmento del “Cascanueces”, con música de Pyotr Ilich Rachmaninoff, con coreografía de Alexei Ratmansky. Al que siguió Kayla Mak que ejecutó “Ave María”, con coreografía de Nick Meola, y música de Alexander Markov y Dimitry Coga.

“Blake Works I”, coreografía de William Forsythe con música de James Blake, la interpretaron Isaac Hernández junto a Nikisha Fogo, del San Francisco Ballet. Luego vino Esteban Hernández, que bailó “Five Tangos”, de Hans Van Manen, con música de Astor Piazzolla. Le siguió “An American in Paris”, que interpretaron Tiler Peck y Roman Mejía, con coreografía de Christopher Wheeldon, música de George Gershwin.

Lil Buck, artista invitado, interpretó “The Dying Swan”, con música que tocó el chelista Miguel Ángel Villeda, la coreografía de él mismo, y la música de Michael Jackson y Mark Ranson.

Alina Cojocaru, Ballet de Hamburgo, y Gabriele Frola ejecutaron “Voces de primavera”, con música de Johann Strauss, y coreografa de Frederick Ashton.

Los hermanos Isaac y Esteban Hernández, interpretaron “My Way”, con coreografía de Stephan Toss, y la canción de Frank Sinatra.

En el cierre de la gala, todo el elenco se reunió en el escenario para el número colectivo “Impossible”, de Lion Babe. Un número extraordinario de enorme energía y muy emotivo.