Como que Rocha olvidó pronto los señalamientos que le hacen los universitarios bajo procesos penales, que lo acusan de persecución política y de atacante a la autonomía de la UAS, porque ayer por la mañana estuvo muy insistente ante la SEP para que se destrabara el dinero que se necesita para pagarles el aguinaldo a los trabajadores de la UAS. O no es rencoroso o está tomando los ataques según de quién vienen.

Porque las malas noticias nunca llegan solas y por una falla técnica no sucedió ayer, este día deberá quedar resuelto el pago del aguinaldo a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya intervino ante la Secretaría de Educación Pública para la asignación del recurso público extraordinario, con lo cual cumple la palabra dada a la comunidad académica de respaldarla en tanto transcurren en los tribunales los juicios contra el ex Rector Jesús Madueña Molina y 10 ex funcionarios de la institución educativa, por presuntos actos de corrupción y abuso de poder.

La importancia de resolver la prestación que para los trabajadores de la UAS significa lo que el oasis es en el desierto, contribuye a disolver el discurso de los administradores universitarios que sostiene que Rocha no le da apoyo a la Universidad, contrastando ello con los rescates financieros que el Gobernador ha Implementado para garantizar la estabilidad de la casa de estudios en cuanto al gasto operativo y solución de deudas que tiene con el Sistema de Administración Tributaria debido a que retuvo impuestos y no los enteró al ente recaudador.

Al quedar firmado el convenio con la SEP y enviado a la Ciudad de México en calidad de trámite urgente el panorama cambió para académicos y administrativos que entraban en situación de desánimo luego de que declaró el Rector interino, Robespierre Lizárraga Otero, la insolvencia de las arcas rosalinas para cubrir el aguinaldo. Inclusive el Gobernador intercedió ante la dependencia federal para que la gestión avanzara a pesar de no estar determinado si la prolongación del Rector sustituto a interino es legal o irregular.

El Gobierno del Estado hizo la función de aval mientras se resuelve en estrados judiciales si Robespierre está facultado por la Ley Orgánica de la UAS y las normas que tutelan la función pública para fungir como máxima autoridad de la UAS, al ser alcanzado también él por las vinculaciones a procesos que los jueces han dictado contra Madueña y coacusados. La SEP ponía en entredicho tal condición de autoridad legítima y hasta en eso metió Rocha las manos a la lumbre.

No obstante el mal cálculo político que hizo el establishment universitario, al no avizorar las consecuencias de la designación irregular de Robespierre Lizárraga, Rocha alegó ante las autoridades federales educativas el principio de máxima prioridad ya que de no obtenerse la partida extraordinaria los afectados serían quienes menos son responsables de los delitos imputados de desempeño irregular del servicio público.

La SEP apremió a incluir en las negociaciones a representantes universitarios de incuestionada autoridad legal e igual metió el requisito de que se investigue por qué la UAS requirió de la suma adicional de 400 millones de pesos para cubrir las prestaciones de fin de año si en el presupuesto aprobado para 2023 ya iba incluido dicho gasto y se le entregaron a tiempo las ministraciones correspondientes. Otra condicionante es que se demuestre que el apoyo que llegaría ayer u hoy sea destinado a los fines que la Universidad determinó en la solicitud que hizo, no a otros.

Qué diferencia con los mandatarios estatales del pasado que dejaban que la casa rosalina se rascara con sus propias uñas en circunstancias de déficits presupuestales, no se diga Antonio Toledo Corro que en el conflicto de 1981 derivado de que intentó cercenarle las preparatorias a la UAS obligó a los trabajadores universitarios a acudir a las ventanillas de la Tesorería del Gobierno del Estado a cobrar sus quincenas y aguinaldos. Hoy quienes intentan inclinar la balanza de la historia hacia el lado de los uaseños indiciados le apuestan al olvido que equivale a borrar alevosamente los que sí fueron verdaderos ataques, bestiales acometidas, contra la autonomía del alma máter sinaloense.

En medio de todo esto se especula sobre el posible cese de hostilidades en el frente universitario, lo cual es poco factible. Tal conjetura deriva de la correcta compostura que guardaron los directivos de la Universidad al cuestionarlos Rocha en La Semanera del martes de por qué la IES no tiene para pagar aguinaldos si recibió las asignaciones pertinentes para hacerlo. El único que salió a responder fue el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, al expresar que si no hay dinero se debe a recursos mal financiados por parte de las autoridades del Gobierno.

En fin, de no complicarse el bloqueo de las cuentas de la UAS, lo cual ya es problema de la Universidad, la intervención del Gobernador dispersará los nubarrones de congoja que se posaron sobre los trabajadores universitarios, que no tienen por qué pagar los platos que rompen los directivos de la institución rosalina. Y si Robespierre y sus colaboradores tienen el necesario valor civil así deben decírselo a la plantilla laboral y reconocérselo a Rocha Moya.