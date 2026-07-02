Destrucción del patrimonio arqueológico

Varios arqueólogos reconocen como un crimen de lesa arqueología lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, y aseguran que 200 vestigios fueron destruidos en las obras a lo largo de la ruta del Tren Maya.

El ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, cuando fue coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la península de Yucatán, sobornó con 200 mil pesos a comisariados ejidales y comisarios de bienes comunales para garantizar que las comunidades firmaran las actas de aceptación, para que sobre sus tierras pasara el Tren Maya.

Esto lo convirtió en un aliado estratégico del Presidente López Obrador (2018-2024), cabeza en la destrucción de la selva en esa zona del País, donde se tiraron 20 millones de árboles y se destruyeron cuevas, cenotes, ríos subterráneos y también se hizo un daño irremediable al patrimonio arqueológico de México. Por ese trabajo, López Obrador lo premió haciéndolo presidente de la SCJN en la elección de los “acordeones”.

Arqueólogos, como Fernando Cortés de Brasdefer, reconocen como un crimen de lesa arqueología lo que hizo López Obrador, y aseguran que 200 vestigios arqueológicos fueron destruidos en las obras a lo largo de la ruta del Tren Maya, en Campeche y Quintana Roo, donde estos fueron mutilados, separados de sus contextos originales y luego recolectados en nuevos sitios, que son los Parques de la Memoria, una aberración y un crimen al método de trabajo de la arqueología.

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, sobre esta aberración científica ha dicho: “Lo que vemos a través de inspecciones, videos y fotografías es desolador. El traslado de fachadas y otros elementos para formar los llamados Parques de la Memoria son muestras de lo que no se debe de hacer”.