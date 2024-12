¿Desvelarse estudiando? Sale más caro el caldo que las albóndigas

El impacto negativo de la privación de sueño no se limita a los efectos inmediatos. Estudios longitudinales han encontrado que el hábito de sacrificar el sueño durante períodos prolongados aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en la edad adulta. La acumulación de daño neuronal, combinada con la inflamación crónica, puede predisponer al cerebro a trastornos como la demencia y el Parkinson.

Desvelarse para estudiar puede parecer una estrategia efectiva para optimizar el tiempo disponible, pero los costos neurofisiológicos son demasiado altos. El sueño no es un lujo ni una pérdida de tiempo; es un proceso esencial que asegura el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central y facilita el aprendizaje a largo plazo. Priorizar el sueño no solo mejora la retención del conocimiento, sino que también protege la integridad del cerebro frente al daño acumulativo. Ante este panorama, los estudiantes y educadores deben reconsiderar las prácticas que fomentan la privación de sueño y promover estrategias de aprendizaje que respeten los ritmos biológicos del cuerpo.

En estudios con modelos animales, se ha observado que la privación crónica de sueño lleva a la muerte de neuronas en regiones críticas como el locus coeruleus, un núcleo involucrado en la regulación de la vigilia, la atención y la respuesta al estrés. Esta degeneración no solo afecta la capacidad cognitiva, sino que también predispone al desarrollo de trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer (Zhang et al., 2014).

