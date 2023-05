Después de la marcha del 1 de mayo que remarcó las dos posturas que se dirimen al seno de la UAS y que están por resolver la FGE, UIPE y ASE los hechos desfilarán en los próximos días en las instancias legales competentes. A no ser que las partes opten por sentarse en mesas de negociación y llegar a acuerdos fuera de los ministerios públicos y tribunales, de las consignas de ayer el estado de cosas ascenderá a la Fiscalía y Poder Judicial sin que alguien tenga por ahora algún pronóstico certero de lo que viene.

Más allá del fin de semana largo que llevó a algunas familias al Festival del Globo, y otras optaron por irse a destinos de playa como Mazatlán y Altata, la conmemoración del Día del Trabajo no fue tanto la lucha por mejores condiciones laborales sino la ocasión puntual para que salieran a la calle dos posturas confrontadas al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa: una que pide respeto a la autonomía y en el otro extremo quienes apoyan la reforma a la Ley Orgánica para que se elimine la reelección de Rector y éste sea electo por la comunidad universitaria.

Ya no es igual la procesión en homenaje a los mártires de Chicago, efeméride del 4 de mayo de 1886 cuando en la protesta laboral de la plaza de Haymarket estalló una bomba que quitó la vida a manifestantes, y el gobierno detuvo a los líderes del movimiento obrero y condenó a muerte a cuatro de ellos. Hoy se extravía la esencia del desfile y se utiliza con fines políticos que nada tienen que ver con los trabajadores y sus conquistas históricas.

Para los asalariados significa una fecha para el asueto, el sesteo en medio de jornadas ocupacionales intensas con salarios pauperizados, el momento de empacar lo indispensable y huir con la familia de todo aquello que recuerde la rutina del cansancio. El arte de celebrar el Día del Trabajo en alegría, en el disparate, riéndose de la carga laboral y el emolumento, sin recordar el origen de batallas aciagas que con la muerte de líderes permitieron llegar a donde hoy se está.

En Culiacán la Avenida Álvaro Obregón, acostumbrada a sentir los pasos vanguardistas de enormes contingentes de sindicatos y trabajadores independientes, apenas percibió las marchas de dos grupos que de manera pacífica se hicieron notar. El contingente numeroso, ordenado, uniformado y que llegó desde diferentes municipios a bordo de autobuses se centró en cargar al frente una manta que dio cuenta del propósito de salir. “1 de Mayo Día del Trabajo, Respeto a la autonomía de la UAS”, planteó.

Al frente de los manifestantes y en una concentración frente al viejo edificio central, el Rector Jesús Madueña Molina confirmó el propósito de “denunciar la violación a la autonomía universitaria” por la aprobación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Se está trabajando junto con los trabajadores y el sindicato “para darle certidumbre laboral a todos y para que se respeten sus derechos”, agregó. Y advirtió que no habrá marcha atrás sino movilizaciones mayores.

Los del bando opuesto, pocos pero ruidosos, no escatimaron en las consignas que fueron regando en el tramo de Aguilar Barraza y Zaragoza de la principal vialidad culichi. “Liberemos a la UAS de Cuén y del PAS”, “Fuera corruptos del PAS de la UAS”, “La UAS no es de Cuén, es de todos los universitarios”, “¡Sí a la consulta para reformar la Ley Orgánica de la UAS! ¡Regresemos la UAS a los universitarios!” y muchas más. “No estamos de acuerdo en que los rectores se reelijan ni en que no se voten los rectores como era antes. Todos los rectores han sido impuestos por el cacique de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda”, declaró Florina García, dirigente de los jubilados.

Ayer fue la síntesis de una coyuntura que al final de cuentas les corresponderá resolver en los próximos días a la Auditoría Superior del Estado y Fiscalía General de Sinaloa debido a los procedimientos legales en curso contra la Universidad. Los abogados de la casa de estudios luchan en los tribunales para anular los efectos que pueda tener en ella la Ley de Educación Superior recientemente aprobada por el Congreso del Estado, mientras grupos de jubilados han interpuesto denuncias contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector, y su hijo, Héctor Melesio Cuén Díaz, según quedó asentado en la carpeta de investigación 5195/2023.

También podría suceder que esta misma semana la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica adscrita a la FGE presente los resultados de la investigación que realiza a la familia Cuén Díaz de quienes solicitó a la UAS el 27 de marzo documentación e información financiera y el 26 de abril amplió igual pedimento de la situación patrimonial del Rector Jesús Madueña. La ASE tiene una denuncia propia contra la Universidad por obstrucción a la labor del órgano fiscalizador.

Y porque el Gobernador Rubén Rocha Moya se encontraba en la Ciudad de México continuando las gestiones de mejor precio para las cosechas de maíz y trigo en Sinaloa, le correspondió al Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, flanqueado por todos los poderes civiles y militares, encabezar el acto oficial del Día del Trabajo. Respecto a las marchas de los universitarios dijo que “existen las garantías necesarias para que todos los colectivos y sindicatos se manifiesten”.

Es decir, después de la marcha del 1 de mayo que remarcó las dos posturas que se dirimen al seno de la UAS y que están por resolver la FGE, UIPE y ASE los hechos desfilarán en los próximos días en las instancias legales competentes. A no ser que las partes opten por sentarse en mesas de negociación y llegar a acuerdos fuera de los ministerios públicos y tribunales, de las consignas de ayer el estado de cosas ascenderá a la Fiscalía y Poder Judicial sin que alguien tenga por ahora algún pronóstico certero de lo que viene.