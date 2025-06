La obra Diálogo de las carmelitas narra un hecho de la vida real registrado el 17 de julio de 1794, cuando se pasa por la guillotina a 14 religiosas carmelitas y dos laicas, que trabajan con ellas, en los años del terror de la Revolución Francesa, por no querer dejar la vida religiosa.

Diálogo de carmelitas (Editorial Troquel España, 1956) es una obra de teatro del escritor francés Georges Bernanos (1888, París, Francia-1948, Nevilly-sur-Seine, Francia), que se basa en la novela La última en el cadalso (Dieletzte am Schafott, 1931) de la escritora alemana Gertrud von Le Fort.

La escritora y Bernanos toman un hecho de la vida real que ocurre el 17 de julio de 1794 cuando se pasa por la guillotina a 14 religiosas carmelitas y dos laicas, que trabajan con ellas, en los años del terror de la Revolución Francesa. Su delito es no querer dejar la vida religiosa.

Después de un juicio sumario donde no hay lugar a las garantías procesales de defensa, declaraciones de testigos ni pruebas de cargo, se les condena a muerte y se ordena la ejecución inmediata ese mismo día. Las suben a una carreta con las manos atadas hasta la Plaza de la Nación, donde se encuentra la guillotina.

Ese día, las carmelitas, una tras otra, suben al cadalso. Lo hacen con entereza cantando el Salve Regina y luego el Veni Creator. Una a una recibe la bendición de la superiora, Teresa de San Agustín, antes de ser asesinadas. Al final, ella entrega con igual dignidad su vida al Señor.

El murmullo de la multitud reunida en la plaza para presenciar las ejecuciones se detuvo, hasta que solo se escuchaba el coro de las hermanas, que también iba apagándose conforme pasaban por la guillotina. La priora fue la última en subir y con ella terminó el canto. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común cercana al cementerio de Picpus, junto a otros 3 mil que allí se amontonaron.

En la obra, Blanca de la Force, una joven de familia rica, pide a su padre que la lleve al convento de Compiègne, Amiens, porque se siente llamada por Dios a la vida religiosa. La superiora piensa que no tiene vocación y que sólo se trata de un capricho y no autoriza que Blanca emita sus votos.

Integrantes de un Comité Revolucionario violentan la clausura del convento para anunciar a las religiosas que ahora son sólo ciudadanas. Y por lo mismo deben dejar sus hábitos y vivir en grupos, fuera del convento, de no más de dos personas, bajo la pena de guillotina en caso de no cumplirlo.

Los integrantes del Comité le dicen a Blanca, que no ha realizado los votos, que está libre y puede regresar a su casa. Ella no acepta. Los revolucionarios se retiran y eso abre el espacio para que las carmelitas, las hijas de Santa Teresa de Jesús, La Grande, inician un proceso de reflexión. Saben que van a ser asesinadas, pero no reniegan de su fe y convicciones.

Bernanos con esta obra se adentra al misterio pascual, el paso de la muerte a la resurrección. Es un texto que redacta al final de su vida. Registra el heroísmo de quienes soportando un miedo terrible deciden, con fortaleza inaudita, enfrentar, con dignidad y grandeza, su situación. Asumen que Dios está con ellas y que con el martirio van hacia él.

En 1968 leí la obra por primera vez. Tenía 21 años. Me impresionó y marcó. Años después vi la película. Es una obra que siempre me conmueve y anima. La grandeza del heroísmo y la valentía de ser fiel a sí mismo. La fe y la consistencia ética.

***

El Papa Pío X en 1906 beatificó a estas carmelitas, que en 2024 fueron canonizadas por el Papa Francisco.

Diálogo de las carmelitas

Georges Bernanos

Editorial Troquel

España, 1956

pp 192