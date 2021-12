Diálogo de los centauros

Este es el primero de los cinco cuentos en los que dialogo con los cinco grabados del pintor Kijano. Forma parte de la carpeta “Cuentos de centauros, carabelas y fantasmas, de irrealidades y otras delicias”:

-Te dije que sólo nos robáramos el mandamiento No Fornicarás. Entre tantas prohibiciones ni lo habrían notado.

-Sí, pero a mí no me importaban las reglas, sino las Tablas. Míralas qué bonitas: son unas esmeraldas en forma de prisma que colorean todo de verde. Somos ricos.

-Ricos, pero andaremos a cuatro patas como siempre.

Un hombre y una mujer habían robado las Tablas a Moisés y llevaban dos noches en su nueva condición de centauros. El cambio mismo no les desagradaba, pero, por primera vez, se sentían insatisfechos y no atinaban a saber la causa.

-¿Te molesta ser un centauro?

-No, no es eso, al contrario, me gusta ser mi propio caballo. Antes no podía correr de una loma a otra sin cansarme; creo que estamos mejor hechos, somos más veloces y más estables. Sin embargo...

-Yo tampoco estoy contento, y eso que anoche descubrí las ventajas que tienen para el amor nuestros nuevos cuerpos. ¿Te acuerdas de anoche?

-Sí: pesabas mucho.

-¿Cómo que pesaba mucho? Pues si hasta relinchaste.

-Bueno, sí, pero...

-Te está creciendo una florecita azul.

-Una florecita azul, ¿en dónde?

-Pues una aquí y otra acá...

-Ay... espérate, no empieces, no me toques. ¿Qué no ves que con el cuerpo duplicado siento más?

-Yo también siento más. ¿Tú crees que esta transformación haya sido castigo?

-No, para nada. Es que Moisés tenía que aparentar.

-Pues, parecía muy enojado.

-Pura farsa, estaba feliz. ¿Por qué crees que no se despertó cuando le sacamos las Tablas de la almohada? Quería perderlas; por eso se las enseñaba a todo el mundo y no se cansaba de elogiarlas: “que eran maravillosas”, “que eran valiosas”, “que eran divinas”.

-Sí, tienes razón. Si las cacareaba tanto era para que se nos antojaran. Pero y entonces, ¿por qué nos transformó en centauros?

-Pues ya te dije, fue para guardar las apariencias... acuérdate que allá arriba... y, además, ¿qué de malo tiene ser centauro?

-De malo... de malo... no, pues, la verdad, no le encuentro lo malo; pero...

-Yo tampoco se lo encuentro, pero hay algo que no me gusta...

-¿Será que no vamos a poder sentarnos?, ¿que gastaremos el doble en zapatos?

-No, a mí eso no me importa.

-Pues a mí tampoco, pero, ¿entonces?

Mientras los centauros buscaban una explicación, Moisés se reía y se frotaba las manos en su tienda; ya no se sentía en falta por ser tartamudo, ya no se sentía insatisfecho con su persona ni envidiaba las dotes de líder de su hermano: Me robaron los deberes, desde ahora sólo haré lo que me plazca. Pobres tontos, no saben lo que se robaron: sentirán la necesidad de parecerse a Dios y nunca tendrán la capacidad para lograrlo. Moisés se fue quedando dormido con un patriarcal gesto de satisfacción vacuna.