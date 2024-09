La película Días Perfectos es una reflexión filosófica de Win Wenders sobre el sentido de la vida y la felicidad. Su idea era construir el día a día de un personaje ‘simple pero feliz, alguien que vive en el presente y siente orgullo de ser útil a los otros’.

El director alemán Win Wenders (78) en Días perfectos (AlemaniaJapón, 2023) cuenta una historia muy sencilla y al tiempo muy profunda.

Hirayama (Koji Yakusho) es un hombre de edad madura que limpia baños públicos en el distrito de Shibuya en Tokyo. Trabajo que hace con gran cuidado.

Vive en un modesto apartamento en la parte alta de un edificio de madera. Cada mañana se levanta a la misma hora y sigue el mismo ritual al despertarse y lavarse en el lavamanos.

Se pone el uniforme de trabajo y toma su pequeña camioneta, para trasladarse a los baños que limpia. Cada día sigue la misma rutina. No hay variaciones.

A la mitad de su trabajo come siempre las mismas cosas en el mismo parque. En ese tiempo toma fotografías de los árboles con una vieja cámara. Luego las revela y guarda. Tiene cajas.

En la camioneta, de ida al trabajo y de regreso a su departamento, oye cintas de música de cassette de la década de los 60 y 70.

Las canciones son de Lou Reed, Patti Smith, The Animals, The Kinks, The Stones, Van Morrison y The Velvet Underground. Goza oírlas

Ya en su departamento lee libros de literatura de autores como Faulkner y Aya Koda. Es un hombre de pocas palabras, que disfruta su soledad y es feliz.

De manera accidental, nos enteramos que Hirayama pertenece a una familia de dinero de lo cual nada quiere saber nada. Ha cortado toda relación.

La película es una reflexión filosófica de Wenders sobre el sentido de la vida y la felicidad. Su idea era construir el día a día de un personaje “simple pero feliz, alguien que vive en el presente y siente orgullo de ser útil a los otros”.

Hirayama es un hombre pleno y en paz consigo mismo. Es un hombre sabio que es capaz de expresar su amor y cariño a los demás.

Lo hace con la serenidad de un monje budista y tiene una mirada limpia y está siempre sonriente. No es importante que su trabajo sea limpiar baños, literalmente mierda.

La fotografía de Franz Lustig muestra el mundo en el que se desenvuelve Hirayama, que incluye sus sueños “retratados” en textura granulada en blanco y negro.

Wenders con esta película rinde homenaje a su mentor, el gran cineasta japonés Yasujiro Ozu, que antes también había hecho a través del memorable documental Tokio-Ga (1985).

Por Días perfectos, Wenders ganó en el Festival de Cannes 2023 el premio del Jurado Ecuménico y Kōji Yakusho, como Mejor actor.

***

El origen de esta película es la invitación que Wenders recibió de un hombre de negocios japonés que pretendía que hiciera una serie de cortometrajes sobre los baños públicos de Tokio, famosos por sus singulares diseños e incluso por su tecnología. El director alemán fue más allá y respondió con este largometraje.

Días perfectos

Título original: Perfect Days

Producción: Alemania – Japón, 2023

Dirección: Wim Wenders

Guion: Wim Wenders y Takuma Takasaki

Fotografía: Franz Luslig

Actuación: Kōji Yakusho, Tokio Emoto, Aoi Yamada, Yumi Asou, Sayuri Ishikawa, Tomokazu Miura, Min Tanaka, Morio Agata, Morooka Moro, Yoneko Matsukane (...)