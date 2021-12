Diciembre es el peor mes para los animales

No es por ser grinch pero cada diciembre no puedo evitar sentir el pesar de la factura que le estamos pasando al planeta por pasárnosla bien en las fiestas, y no sólo eso, es doloroso que tal vez el día de hoy está naciendo alguien que será utilizado como una cena navideña en nombre de la paz y el amor.

Una vez más llega diciembre, llega el tráfico, llegan los tumultos de gente, llegan las tiendas llenas y el consumismo a su máxima expresión, llega la tala de pinos y desgraciadamente llega también un aumento en el asesinato de animales para ser usados como comida. No es por ser grinch pero cada diciembre no puedo evitar sentir el pesar de la factura que le estamos pasando al planeta por pasárnosla bien en las fiestas, y no sólo eso, es doloroso que tal vez el día de hoy está naciendo alguien que será utilizado como una cena navideña en nombre de la paz y el amor. Los cabritos que son de los animales más utilizados para consumo en el norte del país, son bebés lactantes de menos de 40 días de edad, los pavos que igualmente son sobreexplotados en estas fechas son asesinados alrededor de los 5 meses de edad, siendo también muy jóvenes. Hablando de los regalos navideños, este mes también es pésimo para los animales, muchos serán comprados en tiendas, muchas veces por impulso, provenientes de madres esclavizadas para parir continuamente y llegando marzo o abril, serán abandonados por que ya crecieron, porque son inquietos o porque simplemente ya pasó la emoción del regalo. Los animales no son objetos, nunca hay que adquirirlos, siempre es mejor optar por la adopción teniendo en mente que es una responsabilidad que durará no menos de 10 años y que los animales tienen necesidades que tenemos que cubrir para su bienestar. Los animales tampoco son comida, son seres con el mismo derecho de vivir su vida tranquilos que nosotros los humanos. La Navidad es una época en la que tratamos ser más empáticos y compasivos, es una época de profesar amor y paz ¿por qué no incluimos a los animales?