¿En qué consiste la dieta cetogénica? En restringir la ingesta de 50 gramos al día y aumentar la ingesta de grasa con el fin de que nuestro hígado fabrique cuerpos cetónicos.

¿Qué son los cuerpos cetónicos?

Son moléculas derivadas de la grasa que pueden ser utilizadas como combustible por nuestras células.

¿Todo mundo puede o debe seguir una cetogénica dietética?

No, debe ser prescrita y seguida por profesionales en Medicina o en Nutriología.

¿Para qué sirve la cetogénica dietética?

Los usos terapéuticos de esta dieta están en investigación. Sin embargo, ya hay evidencia de sus beneficios en enfermedades como la epilepsia, diabetes y obesidad.

¿Es seguro?

Como cualquier otra dieta o tratamiento, es segura cuando es prescrita y seguida por profesionales en Medicina o en Nutriología.

¿Tiene efectos adversos?

Algunas personas reportan tener cambios en el olor del aliento al seguir la dieta y algunas personas pueden elevar sus niveles de colesterol en la sangre.

¿Qué puedo comer con una cetogénica dietética?

Alimentos altos en grasas o proteínas y muy bajos en carbohidratos. No todas las fuentes de grasa son saludables. Por ejemplo, es mejor aguacate y almendras que salchichas. No siempre es fácil identificar cuáles alimentos son las mejores fuentes de grasa.

¿Qué NO puedo comer una cetogénica dietética?

Cualquier alimento con un alto contenido de carbohidratos. La mayoría de las frutas, cereales, arroz, alimentos que se preparan con harinas, los tubérculos (por ejemplo, zanahorias, papas, jícama).

No siempre es fácil identificar a los alimentos tienen un alto contenido de carbohidratos.

¿Pero no que comer grasa es malo?

Las grasas no son malas por sí mismas. De hecho, son fundamentales para que nuestro funcione correctamente. Sin embargo, no todas las fuentes de grasa son igualmente saludables.

¿No que las cetonas son peligrosas para las personas con diabetes?

Las personas que viven con diabetes y que no tienen un tratamiento adecuado, son propensos a padecer una complicación llamada “cetoacidosis” en las que hay niveles elevados de cetonas. La dieta cetogénica no causa cetoacidosis y los niveles elevados de cetonas en la sangre de estos pacientes no son la causa de la cetoacidosis, sino su consecuencia.

Varios estudios recientes han seguido a pacientes que viven con diabetes y siguen una cetogénica dietética han encontrado que es segura y que tiene beneficios para algunos pacientes.

¿Puedo consumir cetonas de frambuesa para estar en cetosis?

No. Las cetonas de frambuesa son un suplemento con el que no se ha demostrado que se consiga beneficio clínico.

Aunque es cierto que tienen cetonas no son el tipo de cetonas que nuestro cuerpo produce o puede utilizar por lo que simplemente se excreta en la orina.

¿Puedo hacer ayuno para estar en cetosis?

La mayor parte de los esquemas de ayuno no inducen niveles elevados de cetonas. Se necesita ayunar por tres días para que el estado se canse de producir cetonas de forma significativa. Algunos estudios recientes han encontrado beneficios clínicos en pacientes que ayunan. Sin embargo, ayunar puede ser peligroso para algunas personas, por lo que su prescripción y su seguimiento deben hacerse por un profesional en Medicina o en Nutriología.

¿Dónde puedo encontrar información científica sobre la dieta cetogénica?

En la sección para profesionales de la salud de este sitio web.

https://alimentacionysalud.unam.mx/dieta-cetogenica/