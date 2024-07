A la mayoría de nosotros nos sorprende la muerte en el teatro de la vida, cuando apenas nos preparábamos para comenzar nuestra actuación.

La vida es un viaje que termina muy rápido. Aún cuando se hayan vivido muchas primaveras e inviernos, se tendrá la impresión de que el final nos tomó por sorpresa y que los últimos años, días e instantes fueron demasiado fugaces.

En efecto, a la mayoría de nosotros nos sorprende la muerte en el teatro de la vida, cuando apenas nos preparábamos para comenzar nuestra actuación. Hace muchos siglos, Séneca, en su ensayo “De la brevedad de la vida”, del año 55 d.C., escribió:

“La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la malicia de la naturaleza, porque somos engendrados para un tiempo escaso, porque estos espacios de tiempo que nos da discurren tan velozmente, tan rápidamente, que, salvo muy pocos, a los demás la vida les deja plantados en los propios preparativos de su vida”.

Sin embargo, el mismo filósofo aclaró que es una impresión pueril, puesto que lo que sucede es que no aprovechamos los momentos que se nos regalan:

“No tenemos escaso tiempo, sino que perdemos mucho. Nuestra vida es suficientemente larga y se nos ha dado en abundancia para la realización de las más altas empresas, si se invierte bien toda entera; pero en cuanto se disipa a través del lujo y la apatía, en cuanto no se dedica a nada bueno, cuando por fin nos reclama nuestro último trance nos percatamos de que ya ha transcurrido la vida que no comprendimos que corría. Así es: no recibimos una vida corta, sino que nos la hacemos, y no somos indigentes de ella, sino dilapidadores”.

Para no dilapidar la vida, prosiguió Séneca, hay que intentar vivir como los sabios, quienes aprendieron que el presente es muy breve, el futuro es totalmente dudoso, mientras el pasado cabalmente cierto.

¿Dilapido mi vida?