Falta por ver si los imeldistas o la camarilla que busca repetir en alcaldías y diputaciones se halla dispuesta al ‘sacrificio’ que apuntale las alianzas y negociaciones para centrar los esfuerzos en ganar la elección de Gobernadora y dejar para mejor momento las desgastantes reyertas por presidir las presidencias municipales y ocupar escaños en las cámaras federal y estatal. De haber empujones podrían derribar a la misma Imelda Castro.

Con el avance en las definiciones de los coordinadores municipales en Sinaloa de la defensa de la transformación y soberanía nacional, el Movimiento Regeneración Nacional esclarecerá también los acuerdos con los partidos aliados, principalmente el Verde Ecologista de México que prepara a sus cuadros para ambos escenarios: ir en coalición o participar con candidaturas propias. Los cálculos en cuanto a postular juntos o separados adquieren mayor interés en los casos de Ricardo Madrid Pérez en Culiacán, Fernando Pucheta Sánchez en Mazatlán, y José Domingo Vázquez Márquez en Ahome.

La dificultad en la decisión tiene que ver con que el Verde ha posicionado en los municipios a importantes liderazgos políticos y sociales que han transitado de otros partidos hacia las siglas del tucán, al ver que éstas representan la segunda fuerza del bloque electoral que integran Morena, PVEM y PT. Pelear por las dos vías, unos dentro de los acuerdos de la Cuarta Transformación y otra con nominaciones suyas, es el dilema a resolver.

Otra zona de dificultad para la negociación entre Morena y Verde está en el hecho de que en el proceso interno cuya etapa de registro acaba de cerrar Morena se registraron el ex Presidente Municipal Édgar González en Mazatlán y Merary Villegas en Culiacán, ambos cercanos al equipo de Imelda Castro, y en Ahome el Edil en funciones Antonio Menéndez pretende la reelección, así como otros personajes, Estrella Palacios por ejemplo, que llevarían alguna ventaja por las posiciones de poder que ocupan o por formar parte de centros de decisiones políticas.

Lo que está determinado es que en la elección de titular del Ejecutivo estatal sí irán en bloque y promoverá el Verde que en algunos municipios también haya candidaturas comunes. Una parte importante de la geografía electoral podría pintarse de esmeralda y ello sería posible por la relación de entendimiento que existe entre Imelda Castro, coordinadora de la 4T en Sinaloa y el Diputado federal Madrid Pérez, que ha recorrido el territorio sinaloense aglutinando a ciudadanos en torno al PVEM.

El Verde se ha abstenido de hacer reclamaciones en Sinaloa por no haber incluido Morena a Ricardo Madrid en la encuesta que proyectó a Imelda Castro a la Gubernatura. Este asunto se manejó en privado pese a reglas consensuadas entre los dos partidos, a diferencia de la actitud del Diputado federal Jesús Ibarra Ramos, que le pide a la cúpula morenista corregir la indagación de opinión pública y restituirle la posición como segundo aspirante hombre mejor calificado. De igual manera el PVEM se ha deslindado de las declaraciones que hizo su diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez que le demandó a la Gobernadora Graciela Domínguez mayor cercanía con el Poder Legislativo.

Después de que Ricardo Madrid ha intervenido para aplanar la relación con Morena, parece ser que la propuesta inicial consiste en llevar en la boleta electoral a perfiles ciudadanos con alto nivel de conocimiento público y aceptación popular, arropándolos con la coalición, pero recalcando más el liderazgo social que a los partidos que postulan. Al menos para Madrid, Pucheta y Mingo Vázquez la formula podría funcionar, aunque para ello se requerirá que las mujeres y hombres que se registraron para las encuestas morenistas dejen de lado el egoísmo que les hace creer tener las patentes de las candidaturas.

Pelillos a la mar, falta por ver si los imeldistas o la camarilla que busca repetir en alcaldías y diputaciones se halla dispuesta al “sacrificio” que apuntale las alianzas y negociaciones para centrar los esfuerzos en ganar la elección de Gobernadora y dejar para mejor momento las desgastantes reyertas por presidir las presidencias municipales y ocupar escaños en las cámaras federal y estatal. De haber empujones podrían derribar a la misma Imelda Castro.

Y sí. Conforme gire la “tómbola” morenista habrá mucha claridad no solamente en cuanto a las “corcholatas” que resulten premiadas sino principalmente de la voluntad del partido y la virtual candidata a Gobernadora para darle forma a una planilla plural, incluyente y apta que inspire confianza y esperanza en esta tierra cubierta de desalientos. También vendrá, sobre todo, el golpe sobre la mesa de la Cuarta Transformación que le ponga fin al agandalle de los mismos de siempre acaparando de manera abusiva y ventajosa los puestos de elección popular.