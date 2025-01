Dinámica de la dueñez compartida

Las estructuras de gobierno cobran

vida de una forma específica en cada organización.

La Dueñez compartida no ha de centrarse en la equidad, el control o la representatividad en la toma de decisiones, no. La intención de institucionalizar no es repartir el poder por razones de equilibrio. El propósito trascendente es mejorar la calidad de las decisiones y minimizar la dependencia en personajes geniales e inigualables.