Story by Desimartini Editorial Team https://www.youtube.com/watch?v=5n7VI0rC8ZA El cortometraje de comedia británico Dinner for One, originalmente una obra de teatro de la década de los 30 y filmado en 1963, ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la víspera de Año Nuevo en Alemania y partes de Europa. Esta conmovedora historia presenta a James, un mayordomo devoto, celebrando creativamente el cumpleaños de su empleadora de 90 años, la señorita Sophie, haciéndose pasar por sus difuntos amigos. Ahora, esta querida película está siendo testigo de un renacimiento entre la Generación Z, provocado por el alcance expansivo de las redes sociales.

La Generación Z adopta lo clásico

Los influencers de YouTube, como Ryan Wass a través de su canal Ryan Reaction, son fundamentales para despertar el interés de la Generación Z por Dinner for One. “Es increíble ver cómo esta vieja comedia ha capturado los corazones de los jóvenes”, comentó Wass en un video reciente. Sus videos de reacción, con su mezcla de desconcierto y risas, han atraído una atención significativa, llevando este clásico a una audiencia juvenil. Este compromiso muestra el atractivo atemporal del humor y el significado cultural único de la película.

Freddie Frinton

Wikipedia: Freddie Frinton (nacido Frederick Bittiner Coo (17 de enero de 1909 - 16 de octubre de 1968) fue un comediante inglés, actor de music hall y televisión. Hoy en día se le recuerda principalmente como un nombre muy conocido en varios países de Europa Central por su sketch cómico televisivo de 1963 titulado Dinner for One, un eterno favorito de la víspera de Año Nuevo transmitido por la televisión nacional allí, aunque en gran medida olvidado en su país de origen. En 1945, Frinton interpretó por primera vez el sketch Dinner for One en Blackpool. Como tenía que pagar una regalía cada vez que realizaba el sketch, compró los derechos de Dinner for One en los años 50, lo que resultó ser una decisión fatídica. En 1963, Dinner for One de Frinton fue grabada por la estación de televisión alemana Norddeutscher Rundfunk (NDR). El papel de Miss Sophie fue interpretado por May Warden. Posteriormente, ver el sketch en inglés en la televisión se ha convertido en una tradición de Nochevieja sueca, noruega, danesa, alemana, austriaca, finlandesa y suiza, y desde 1972 en adelante se muestran múltiples repeticiones del corto cómico cada año. Dinner for One también alcanzó fama en Escandinavia, donde desde hace muchos años es una institución muy popular en las televisiones noruegas, danesas, finlandesas, estonias y suecas en Nochevieja, así como en Bélgica en su versión original. El corto de televisión y su actor principal, Frinton, son mucho menos conocidos en Gran Bretaña que en cualquiera de estos países. Aunque Frinton es originario de Lincolnshire, Inglaterra, su corto de comedia más famoso nunca se mostró completo en la televisión británica hasta 2018. Aunque era un actor cuyos papeles a menudo incluían estar ebrio, Frinton era abstemio en la vida real, habiendo visto en otros el daño que el alcohol podía causar.

May Warden