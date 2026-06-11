El jesuita francés Raoul Plus escribe Dios en nosotros (Sociedad de San Pablo, España, 1959), que es un clásico de espiritualidad moderna, donde se afirma que la vida cristiana no se sostiene solo en ideas o esfuerzos éticos, sino en un hecho previo, que transforma, la presencia de Dios en el interior del creyente.
Las pláticas que Plus impartió a los soldados durante la Primera Guerra Mundial -fue capellán militar- sentaron las bases de sus dos primeros libros: El ideal de la reparación (1920) y Dios en nosotros (1922).
Plus se propone despertar en el lector, la inquietud de conocer en nuestro interior la “habitación” divina, y así conducir la vida de una manera más consciente a partir de ese descubrimiento. En el texto primero recuerda “nuestros privilegios divinos” (la intimidad con Dios y el orden sobrenatural); después desarrolla la idea de la persona como templo donde Dios habita; y finalmente muestra el drama del pecado como la ruptura de esa comunión.
La propuesta que hace el jesuita pretende que las personas, quienes leen, traduzcan su fe en una vida de gratitud, que quiere corresponder a Dios por el don que ha recibido de vivir en él. Y es una invitación a vivir desde dentro de nosotros mismos la presencia cotidiana de Dios.
Es un texto claro, sencillo y directo, útil para acompañar la oración personal, y también para avivar y hacer más rica y presente la experiencia de la fe sin caer en sentimentalismos piadosos. Plus ofrece elementos para reconocer la existencia de una vida interior, que se alimenta de la oración.
El jesuita Raoul Plus nace en 1882 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y muere en 1958 en Lille, Francia. Asistió al Collège Notre-Dame de los jesuitas en su ciudad natal. En 1899 ingresa al noviciado de Saint-Acheul-lez-Amiens en 1899.
En 1901 una ley francesa que limita la libertad de las congregaciones religiosas, lo obliga a salir al extranjero a estudiar. Los dos años de retórica los hace en Arlon, Bélgica; los tres años de filosofía en Gemert, Países Bajos, y en Florennes, Bélgica; y los cuatro años de teología en Enghien, Bélgica.
Se ordena sacerdote en 1913 y sirve como capellán del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Recibe la Cruz de Guerra por sus servicios durante la guerra.
Entre 1919 y 1920 hace su Tercera probación, y al término se le destina al Instituto Católico de Artes y Oficios de Lille para impartir clases de religión. Al mismo tiempo, ejerce como capellán, director espiritual, y dirige retiros durante las vacaciones.
De 1935 a 1939, Plus imparte clases en el Institut Catholique de Paris, un periodo de gran productividad literaria. Durante la Segunda Guerra Mundial vive recluido en la casa de retiros de La Barde, en la Dordoña, aunque continuó predicando y escribiendo. En Lille, a partir de 1945, es padre espiritual de la comunidad jesuita del Colegio Saint-Joseph.
Escribió 40 libros que se tradujeron al inglés y a numerosos idiomas. Entre ellos: María en nuestra vida espiritual (1940); Cristo Radiante: Un Llamamiento a los Católicos Militantes (1944); Hacia el sacerdocio eterno. Pustet (1946); La locura de la cruz (1949) y Cristo en el hogar (1951).
Dios en nosotros
Raoul Plus, S. J.
Sociedad de San Pablo
España, 1959
Pp. 191