En el libro ‘Dios en nosotros’, el jesuita francés Raoul Plus se propone despertar en el lector la inquietud de conocer en nuestro interior la ‘habitación’ divina, y así conducir la vida de una manera más consciente a partir de ese descubrimiento.

El jesuita francés Raoul Plus escribe Dios en nosotros (Sociedad de San Pablo, España, 1959), que es un clásico de espiritualidad moderna, donde se afirma que la vida cristiana no se sostiene solo en ideas o esfuerzos éticos, sino en un hecho previo, que transforma, la presencia de Dios en el interior del creyente.

Las pláticas que Plus impartió a los soldados durante la Primera Guerra Mundial -fue capellán militar- sentaron las bases de sus dos primeros libros: El ideal de la reparación (1920) y Dios en nosotros (1922).

Plus se propone despertar en el lector, la inquietud de conocer en nuestro interior la “habitación” divina, y así conducir la vida de una manera más consciente a partir de ese descubrimiento. En el texto primero recuerda “nuestros privilegios divinos” (la intimidad con Dios y el orden sobrenatural); después desarrolla la idea de la persona como templo donde Dios habita; y finalmente muestra el drama del pecado como la ruptura de esa comunión.

La propuesta que hace el jesuita pretende que las personas, quienes leen, traduzcan su fe en una vida de gratitud, que quiere corresponder a Dios por el don que ha recibido de vivir en él. Y es una invitación a vivir desde dentro de nosotros mismos la presencia cotidiana de Dios.

Es un texto claro, sencillo y directo, útil para acompañar la oración personal, y también para avivar y hacer más rica y presente la experiencia de la fe sin caer en sentimentalismos piadosos. Plus ofrece elementos para reconocer la existencia de una vida interior, que se alimenta de la oración.