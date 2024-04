En la carrera hacia las curules de San Lázaro destacan estas campañas a todo pulmón que sin distractores de naturaleza lodosa se centran en convencer a los votantes con ideas frescas, proselitismo a ras del suelo y perfiles limpios al grado de que los electores aventuran que cualquier de ellos tendrá un buen desempeño en el Legislativo federal. Es el ejercicio fiable de la política, desprovisto de colas ocultas tras apetitos de poder.

En el sur, la actividad política para ganar el Distrito 1 está concentrada en Graciela Domínguez Nava quien, no obstante el respaldo de los gobiernos que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha, gasta suela y suda la camiseta sin confiar del todo en escenarios triunfalistas. Igual Juan Alfonso Mejía, ex director de Mexicanos Primero y ex Secretario de Educación, mantiene un ritmo de campaña y un discurso que prescinde de la agresión al contrincante y le apuesta a fundar soluciones y respuestas a problemáticas y aspiraciones sociales.

Reverso

Estrada en su tinta

Ya debió darse cuenta el Partido del Trabajo el tipo de alacrán que se echó encima con la candidatura al Senado de Jesús Estrada Ferreiro, que le está creando conflictos internos que complican el de por sí dificultoso escenario electoral petista en Sinaloa. Y aquí sí, con eso de que el ex Alcalde de Culiacán quiere hasta definir las postulaciones en el partido donde es arrimado y no líder encaja a la perfección la sentencia popular que dice que no tiene la culpa el indio sino quien lo hizo compadre. De no meterlo en cintura Leobardo Alcántara, el de Culiacancito va a terminar borrando al PT de la constelación partidista estatal.