Wikipedia: El discordianismo es una religión satírica cuya idea principal es que todo lo que existe es el caos, y que tanto el orden como el desorden son ilusiones que enmascaran el caos subyacente. Considera el caos como algo positivo, a diferencia de la mayoría de religiones, que prefieren la armonía y el orden.

Difusión

En la década de 1970 ganó popularidad debido a su papel en la novela The Illuminatus! Trilogy (1975), escrita por Robert Anton Wilson y Robert Shea.

La novela, y el juego de cartas, publicado por el mismo editor que el Principia Discordia, atrajeron la atención de miles de lectores hacia el discordianismo. Los músicos Bill Drummond y Jimmy Cauty contribuyeron a su difusión mediante referencias en las letras de sus canciones. A partir de los 80 se popularizó en círculos de la subcultura, como clubes de juegos de rol, grupos de ciencia ficción e internet.

Creencias

Se ha señalado la dificultad de exponer las creencias discordianas de forma ordenada, por estar presentadas en forma de fragmentos inconexos. En Principia Discordia se incluyen tres mitos. El primero es el relato de la iluminación de Thornley, según el cual se le apareció Eris en la forma de un chimpancé diciendo:

“Caballeros”, dijo, “¿no sigue la Luna de Pickering su órbita en sentido inverso? Caballeros, sus torsos tienen pezones, ¿acaso dan ustedes leche? y ¿qué, caballeros, hay del Principio de incertidumbre de Heisenberg?”. Dejó una pausa. “¡alguien ha tenido que poner toda esta confusión aquí!”.

En el segundo mito se relata la función de la manzana de Eris y su inscripción, que acabaría causando la Guerra de Troya, testimonio del poder de Eris.

El tercer mito es «La maldición de Caragrís», según el cual Caragrís un día despotricó iracundo contra el desorden reinante en el universo y dijo que iba en contra del Orden Serio. Caragrís encontraría muchos seguidores “que jugaron a tomarse la vida más en serio de lo que la propia vida se toma a sí misma” hasta llegar a la época actual, en la que los hombres sufrirían la «maldición de Caragrís», causa de un desequilibro psicológico y espiritual, frustración y miedo.

Los cinco mandamientos

(el Pentavómito)

El Pentavómito es el conjunto de los cinco sagrados mandamientos del Discordianismo. En ellos puedes vislumbrar parte de la filosofía del Discordianismo,

1. No hay más Diosa que La Diosa, y ella es Tu Diosa. No hay otro Movimiento Erisiano aparte de El Movimiento Erisiano, y es el Movimiento Erisiano. Y en toda Corporación de la Manzana Dorada vive un Gusano Dorado.

2. Un Discordiano siempre debe usar el Sistema Oficial Discordiano de Numerado de Documentos.

3. Un Discordiano, durante la época de su Primera Iluminación, tiene que salir solo y comer alegremente un perrito caliente un viernes. Esta devota ceremonia infringe los paganismos populares del día: El cristiano católico (no comer carne los viernes), el judaísmo y religión musulmana (no comer carne de cerdo), la religión hindú (no comer carne de vaca), el budismo (no comer carne de animal), y el discordianismo (no comer panes de perritos calientes).

4. Un Discordiano no debe comer panes de perritos calientes, pues fueron el consuelo de la Diosa cuando luchó contra el rechazo original.

5. Un Discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes cinco puntos.

Discordianismo y el asesinato de John F. Kennedy

Existen varios puntos de encuentro entre el discordianismo y el asesinatode John F. Kennedy. Kerry Thornley sirvió en el ejército junto a Lee Harvey Oswald en la primavera de 1959, y entablaron amistad. En 1962, Thornley publicó el libro The Idle Warriors, cuyo personaje principal está basado en Lee Harvey Oswald, siendo el único libro escrito sobre Oswald antes del asesinato de Kennedy. Otro nexo es que la primera versión del Principia fue distribuida gracias a que fue fotocopiada, en 1963, en las oficinas de Jim Garrison, el Fiscal que llevaba el caso de la investigación del asesinato. Esto ocurrió sin que ni Garrison ni Thornley lo supieran; fue un favor que un asistente de Garrison le hizo a Greg Hill.

