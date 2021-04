Discrepa Asociación de Hoteles 3 Islas con información de columna

Por medio de la presente reciba un cordial saludo por parte de todos los que integramos la Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán. Asimismo aprovechamos esta oportunidad en solicitarle de manera respetuosa y atenta derecho de réplica a la publicación realizada por Noroeste el día 12/04/2021 en la columna Malecón cuyo título detalla:

“Lo que Rocha Moya no sabe es que se reunió solo con uno de los grupos de hoteleros de Mazatlán, exactamente el grupo que nunca ha tenido el control de ese impuesto y que durante años ha peleado para poder tenerlo en el bolsillo”.

Siempre respetuoso de los medios de comunicación así como del ejercicio de la libertad de expresión, queremos aclarar y precisar los siguientes puntos que se hacen mención:

- La reunión del día lunes no se llevó a cabo de forma exclusiva con un grupo de hoteleros o con la Asociación de Hoteles 3 Islas, esta se llevó a cabo con la Intercamaral de Mazatlán a la que asistieron 14 presidentes y/o representantes de cámaras y/o organismos empresariales que la integran más de 46 empresarios de Mazatlán de distintos giros apegándose así a una serie de encuentros que se tendrán con los distintos partidos políticos en libre ejercicio de nuestro derecho.

- Aprovechamos para precisar que como Asociación de Hoteles 3 Islas formamos parte de la Intercamaral de Mazatlán desde su creación, misma que no es encabezada ni presidida por alguno de los 15 organismos que la integran, sino existe un coordinador en turno que da seguimiento a una agenda, dicho coordinador es rotativo dando así equidad a los integrantes donde todos pueden ser coordinadores. A partir de abril nos tocó estar como coordinador y nuestra función es únicamente dar seguimiento a una agenda establecida.

- Nos preocupa la afirmación que Noroeste hace en el título de la columna, a lo cual le externamos que al día de hoy desconocemos dicha afirmación de que el impuesto sobre hospedaje esté bajo el control de un grupo, por lo cual agradecemos nos pueda informar al respecto o basado en que ley como para que puedan afirmar eso. Como Asociación formamos parte del Consejo de Promoción del Destino con un presupuesto autorizado por $14,000,000.00 para el 2021 mismo que puede verificarlo con Sectur Sinaloa en el momento que desee. En base a lo anterior consideramos importante de igual forma precisar que desde la creación del impuesto sobre hospedaje cuando era administrado por el fideicomiso de 1997 a 2016 la proporción administrada por la Asociación de Hoteles 3 Islas era alrededor del 15% del monto total. Actualmente continúa bajo ese mismo parámetro dentro del Consejo de Promoción vigente desde el 2017.

- En otro de los puntos de la columna habla sobre los reclamos mismos que aprovechamos en precisar los siguientes:

Noroeste:

“1. Que existe un fideicomiso controlado por los hoteleros más grandes, pero la realidad es que ese fideicomiso desapareció en el 2016, y el único que controla ahora el impuesto es el Gobierno del Estado. Por lo tanto, si gana Rocha Moya él será el que tenga el control de ese impuesto.”

Réplica:

Desmentimos esta precisión ya que no es verdad que haya externado en dicha reunión de que existe un fideicomiso controlado por los hoteleros más grandes.

Noroeste:

“3. Que no se está usando ese dinero para la promoción actualmente. Esto es lo más interesante y nadie se lo explicó a Rocha Moya, el impuesto dejó de cobrarse desde abril de 2020, debido a la pandemia y durante este 2021 la mayoría de los hoteleros no lo han pagado, por lo tanto no existe ese impuesto actualmente, y si existe es muy poco.”

Réplica:

Es importante precisar que hicimos mención de la importancia de la promoción y de su continuidad, para ello es importante que fluyan los recursos para estar vigente como destino en los segmentos de mercados deseados, apegados a una estrategia de ventas y mercadotecnia del destino donde esté enterado todo el sector. Respecto a que la mayoría de los hoteles no lo han pagado, desconocemos esta afirmación que ustedes mencionan y no tenemos elementos para externar algo al respecto, sin embargo podemos externar que durante los meses en que la hotelería estuvo cerrada es decir de abril a junio del 2020 por obvias razones al no haber ingresos no había impuesto.

Agradecemos lo anterior sea publicado a un costado de la columna como derecho de réplica. Para nosotros es importante aclarar lo antes expuesto para evitar malas interpretaciones, como Asociación tenemos un compromiso con nuestro sector y el destino donde siempre buscamos el bien común.

Asimismo con toda confianza estamos abiertos con mucho gusto a externar los planteamientos que hemos y estaremos planteando en las reuniones a los distintos candidatos en el momento que lo necesiten para que tengan información completa y comprobada, algo característico de Noroeste.

Sin más por el momento nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.