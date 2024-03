El Distrito necesita capacitadores y supervisores electorales, para lo cual es necesario que no hayan sido representante de partido político con registro vigente en alguna elección celebrada en los últimos tres años y que no militen o hayan militado en el último año en algún partido político, además de gustarles el trabajo en campo.

Como ya lo comenté con anterioridad, tengo la fortuna de presidir el Distrito electoral 11 aquí en Sinaloa, cuya función principal es la de organizar las elecciones de dicho distrito y en su momento determinar ganador de acuerdo con la votación que se haya realizado.

El Distrito 11 se encuentra en Culiacán y comprende, entre otras, las siguientes colonias: Tierra Blanca, Rubén Jaramillo, Villa Universidad, Las Cucas, Ignacio Allende, Lombardo Toledano, El Mirador, Las Américas, Lomas del Sol VII, Montesierra, Seis de Enero, Lomas del Pedregal, Buenavista, Solidaridad, Obrero Campesino, Jardines de la Sierra, Las Amapas, Los Girasoles, Los Huertos, Los Mezcales y Alamitos, además de las siguientes zonas rurales: Zalate de los Ibarra, Jesús María, San Cayetano, Bagresitos, Los Limones, Las Guásimas, Las Higueras, La Campana, Paredones, Paso del Norte, Tepuche, Tepuchito...

Para lo anterior, el Distrito necesita capacitadores y supervisores electorales, para lo cual es necesario que no hayan sido representante de partido político con registro vigente en alguna elección celebrada en los últimos tres años y que no militen o hayan militado en el último año en algún partido político, además de gustarles el trabajo en campo. La fecha de registro y recepción de documentos es del 18 de marzo al 6 de abril. Ojo, repito que esto es a nivel estatal, pero esta semana, el INE, el cual ya realizó este proceso desde hace meses, anunció que había detectado mil 442 capacitadores y asistentes electorales afiliados a algún partido político, por lo que fueron dados de baja.

Esta semana también se cumplió con la fecha límite para mandar las preguntas para el primer debate presidencial a realizarse, será el próximo 7 de abril, se recibieron 24 mil preguntas, de las cuales se elegirán solamente 108 por parte de Signa Lab, las cuales deben de no estar dirigidas a ningún candidato en específico y apegarse a los temas del debate (educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres), estas 108 preguntas se les enviaran a los periodistas Denise Maerker y Manuel López San Martin los cuales tendrán la libertad de determinar cuáles serán las que se preguntarán. Este primer debate presidencial se realizará en la sede del INE, siendo la primera ocasión que se realice un debate presidencial en dichas instalaciones.

Para terminar el tema electoral, esta semana también se anunció que ya se finalizó la producción de las boletas electorales para elegir a la persona que ocupará la Presidencia de nuestro País, imprimiéndose más de 105 millones, las que se resguardaran en bodegas intermedias antes de ser distribuidas a las juntas distritales del INE, debiendo ser resguardadas por la Sedena, Semar y Guardia Nacional

Para finalizar, esta semana, el Gobierno federal decidió hacer público un expediente de varias personas morales que pertenecen a una misma persona, en donde se aprecian adeudos fiscales de dicho empresario, curiosamente esto se hace después de que por parte del dueño de dichas personas morales acusara un presunto desvío de dinero de ciertos programas de gobierno. Usted puede estar de acuerdo o no con el dueño de dicha persona moral, pero recuerde que esa información es privada, no es pública, por lo que Gobierno no debe de divulgarla, ¿Cuál cree Usted que sea la razón por la cual se divulgue? “Transparencia” no es, especialmente si se ha atacado al INAI durante este sexenio.

PD. Si tiene la oportunidad de vacacionar espero las disfrute mucho, en caso contrario que disfrute sus días de descanso aun cuando no salga de vacaciones.

