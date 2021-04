Espero que esté pasando un muy buen sábado de gloria, que esté con familia y cuidándose del Covid, haya decidido salir o no la última vez que nos leímos, le abrí mi corazón estimado lector y le comenté algo que a la fecha sigue doliendo, en esta ocasión le comentaré algo que no le había comentado pero que quizá ya sepa, este año al igual que otros decidí participar en el tema electoral, la diferencia con este año es que ahora por primera ocasión (veremos si no la última) lo estoy haciendo como presidente del Consejo Distrital Electoral 13.

Si no está familiarizado con el Distrito 13, le comento que tiene su cabecera en Culiacán, y está integrado por 161 secciones, la lista nominal de proceso electoral pasado fue de 98,340 ciudadanos, incluye 11 secciones electorales que corresponden al Distrito Federal 05 y 150 secciones electorales que corresponden al Distrito Federal 07. El Diputado correspondiente al Distrito es José Rosario Romero Lopez (Morena).

El distrito está dividido entre zona urbana y zona rural, incluye las sindicaturas de Sanalona, Sinaloa, Tepuche, Jesús María, Villa Adolfo López Mateos y Alcaldía Central, entre las colonias de Culiacán que se encuentran están la Lombardo Toledano, El Mirador, 16 de Septiembre, Ignacio Allende, Tierra Blanca, Burócrata, Chapultepec, Villa Universidad, Las Quintas, Aurora, La Campiña, Villa Satélite, Miguel Hidalgo, El Barrio, Foviiste Diamante, Stase I, Humaya, La Lima, entre otras. Y algunas de las localidades que corresponden son Jesús María, El Zalate de los Ibarra, Potrero de los Ibarra, Paredones, La Campaña, Los Limones, La Reforma, Villa Adolfo López Mateos, Palos Blancos, Carboneras, Imala, La Presita, Sanalona, El pozo, La Limita, Loma de Rodriguera entre otros.

¿Por qué le comento esto? Porque actualmente está abierta la convocatoria para todas aquellas personas que quieran participar en este proceso electoral en donde aparte de conocer de primera mano sobre las elecciones y todo lo que ello conlleva, podrán ganar entre 8 mil a 9 mil pesos mensuales. ¿Cómo? Participando como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral. El trabajo es por un tiempo aproximado de 40 días

Si Usted quiere participar puede acudir a las oficinas del Distrito 1, la dirección es calle Guamúchil número 1805, entre Eucalitpos y Sabinos en la Colonia Campiña. Código postal 80060. O puede ingresar al siguiente link: https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx/loginSEyCAE

Es una excelente oportunidad para aquellos estudiantes o cualquier otra persona que quiera comprobar de primera mano todo lo que sucede antes, durante y después de la elección.

En procesos pasados en Sinaloa hemos estado debajo de la media a nivel nacional, esperemos este año mejoremos el promedio, mucho estará en las mujeres quienes conforman el 51 por ciento de la lista electoral, veremos si Guasave sigue siendo el municipio con mayor votación.

PD. Si perdiste tu credencial de elector puedes obtener otra con los mismos datos, solo tienes que solicitarla antes del 25 de mayo. En caso de que tu credencial tenga una vigencia de 2019 o 2020 no te preocupes, podrás votar con ella.