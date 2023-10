salomon.gaxiola@gmail.com

Mientras se pide la extinción de ciertos fideicomisos se aprueban la creación de otros, ya que este no es el único fideicomiso que se ha creado, sino también dos nuevos fideicomisos para el ‘fortalecimiento del sistema Aeroportuario’, estos a cargo de la Sedena y de la Secretaría de Marina.

Esta semana la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, los argumentos fueron los mismos utilizados por la Cámara de Diputados, la eliminación de los “privilegios”. El resultado de esto según el Senador José Narro, perteneciente a Morena es el regreso de 21 mil 500 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, que serán utilizados para “temas fundamentales de la Nación”.

Por lo que podemos observar que hay una nueva división en nuestro país, aquellos quienes estaban a favor de la extinción de los fideicomisos y aquellos que estaban en contra. ¿Será acaso que los fideicomisos son malos? Por supuesto que no, y esto no me lo crea a mí, créaselo a la propia Cámara de Senadores quien esta misma semana, aprobó la Ley Federal de Derechos, la cual entre otras cosas que prevé, la creación de un fideicomiso para que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda utilizar el dinero en la operación del Tren Maya, ya ve que en lugar de irse a los cuarteles (como lo prometió durante su campaña el Presidente) se le han dado múltiples “trabajos”.

Tenemos entonces que mientras se pide la extinción de ciertos fideicomisos se aprueban la creación de otros, ya que este no es el único fideicomiso que se ha creado, sino también dos nuevos fideicomisos para el “fortalecimiento del sistema Aeroportuario”, estos a cargo de la Sedena y de la Secretaría de Marina. ¿Le parece ilógico? Quizá la diferencia sea, que el Poder Judicial no está para satisfacer los intereses del Presidente y al parecer la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Secretaría de Marina sí.

Ya hemos señalado en este espacio cómo en nuestro país se da este tipo de “cambios”, en el caso de los fideicomisos dependerá quien los opere, o quien sea el encargado de operarlos, recuerde que durante la presidente del ministro Arturo Zaldívar no se mencionó nunca algún privilegio en dichos fideicomisos, pero nuestro Presidente no es el único que tiene derecho a hacer cambios de opinión, el que también ha cambiado de opinión es el Gobernador de Nuevo León, quien solicitó una licencia por 6 meses para separarse de su encargo como Gobernador a partir del próximo 2 de diciembre, para poder participar en la próxima elección presidencial. Pero ojo, recordemos que el hoy Gobernador cuando fue Senador no estuvo de acuerdo con el entonces Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco” cuando mostró interés en buscar la presidencia del país; expresó que respetaba las ambiciones personales del Gobernador, pero que no podían estar por encima de las ambiciones del estado, también señaló que había incumplido con su palabra de quedarse en Nuevo León, incluso en su momento inició una campaña para que el ex Gobernador regresara a gobernar después de su fallida campaña presidencial, pues hoy todo eso ha cambiado, ya que es hoy quien gobierna Nuevo León y quien solicita licencia para participar en la campaña presidencial.

La licencia ya fue otorgada, falta ver si la tomará y buscará convertirse en el primer candidato a la presidencia del próximo año, ya que por lo pronto solo hay 2 candidatas que no son “oficiales” pero lo serán.

Por cierto, Samuel García no es el único que busca aparecer en la boleta, el actor/activista político Eduardo Verástegui sigue en el proceso de recolección de firmas, acumulando ya más de 46 mil. Y hablando de personas que aspiran a la presidencia, ¿alguien sabe qué pasó con Marcelo Ebrard?

PD 1._ Hablando de fideicomisos, ¿qué habrá pasado con el creado en 2017 por el hoy Presidente para ayudar a las víctimas del sismo de ese año? ¡Ah, ya me acordé! Fue multado con 197 millones de pesos por utilizarse para financiamiento electoral.

PD 2._ El día de ayer se publicó la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, se vienen miles de amparos de los trabajadores, así como acciones de inconstitucionalidad de los diputados de la oposición.

PD 3._ Los desastres naturales no se pueden prevenir, pero sí se puede actuar con eficacia antes y después de.