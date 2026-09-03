Doble nacionalidad: ¿el inicio de una regresión?

La afectación y discriminación a amplísimos sectores de la población parece desproporcionada. Se trata de una iniciativa con dedicatoria que da la espalda al reconocimiento de comunidades binacionales cuya lealtad no está condicionada por la existencia de un pasaporte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace días que enviaría al Congreso una iniciativa para restringir la doble nacionalidad a quienes pretendan ocupar ciertos cargos de elección popular. Lo primero que llama la atención es lo regresivo de la medida. En 1997 se promulgó una reforma constitucional que reconocía la no pérdida de la nacionalidad mexicana al adquirir otra nacionalidad. Hasta entonces sólo se podía tener una nacionalidad. Con esta medida no sólo se reconoció la migración como un fenómeno estructural y creciente sino, sobre todo, se perfeccionó la protección a millones de connacionales que ya no vivían en territorio nacional. Adicionalmente se introdujo el debate en torno al derecho que la comunidad política en el extranjero tenía de votar. Sin duda el debate en torno a la migración se enriqueció: de la doble nacionalidad (con la expansión de la protección consular que eso implica) se pasó a la doble ciudadanía (posibilidad de votar en más de un país).

La iniciativa interrumpe la expansión de derechos