A partir del lunes 5 de junio la atmósfera política nacional se calentará aún más. El proceso interno de Morena se acelerará y sus aliados confirmarán los acuerdos que tienen con la 4T porque se vería más claro el rumbo hacia 2024 al igual que las ganancias para ellos. En este mes se llevará a cabo la primera encuesta morenista dejando en la recta final a sólo dos aspirantes. Si Ebrard acepta las condiciones de la medición lo más seguro es que sea uno de los dos finalistas y con ello firmaría, muy probablemente, su continuidad en Morena.

En el Estado de México el PRI sufriría una derrota histórica no vista antes ahí en elecciones para Gobernador; la cosa nostra atlacomulquense vería cercenado su dominio histórico en la entidad; la hipótesis de que las clases medias mexiquenses derrotarían a Morena no se cumpliría; y la coalición empezaría a cuestionarse su viabilidad para 2024.

En las dos elecciones estatales las candidaturas son priistas, no obstante, la relevancia política de cada uno de los estados es muy diferente. Si la coalición gana en Coahuila le va a dar mucho a gusto a los militantes y simpatizantes de sus partidos en la entidad, el regocijo no pasará de ahí; pero si la alianza tripartita pierde en el que antes era un bastión infranqueable del Cártel de Atlacomulco sus repercusiones van a cimbrar a todo el tinglado político nacional.

Posdata

Si las acusaciones a miembros de la familia Cuén Díaz de abusos del patrimonio universitario y enriquecimiento sospechoso siguen un curso legal, lo más probable es que los sancionen; pero si se llevan al plano de la negociación política, incluyendo al también acusado Jesús Madueña, Rector de la UAS, pues, entonces, quién sabe cómo acabe el asunto. Por lo pronto, parece asomarse un distanciamiento entre el Rector y el verdadero jefe de la UAS, Héctor Melesio Cuén, a la vez que este empieza a cumplir su amenaza de dar información confidencial de Rubén Rocha Moya, cuando filtra el dato de que Eneyda Rocha, hija del Gobernador, recibe sueldo de la UAS a pesar de ser la presidenta del DIF estatal. Esta es una anomalía en la que la Dra. Rocha ha incurrido, pero en la que también tiene responsabilidad su jefe en la universidad, quien le dio la autorización de pedir una ausencia con goce de sueldo. Por otro lado, Cuén quiere hacer pasar como una irregularidad que Rubén Rocha y Feliciano Castro reciban el pago de sus jubilaciones por el hecho de ser funcionarios públicos, pero en este caso no hay ningún abuso legal. No está prohibido en ningún lugar que los jubilados trabajen en otro lugar y sigan recibiendo su pensión, así sean un Gobernador y un Diputado. Lo chistoso es que Melesio Cuén presume que él no recibe la jubilación a pesar de tener el derecho a hacerlo. Pues no, ¿para qué?, si él maneja a su contentillo la universidad.

Esta es otro capítulo de la novela, pero no negra, si no de un trágico surrealismo.