Donald Trump is back

El tema de la reforma judicial es sumamente relevante, ha caído el ‘último’ contrapeso.

Donald Trump a sus 78 años se convierte por segunda ocasión en Presidente de Estados Unidos de Norteamérica, fue una campaña que seguramente no será olvidada por muchos, más aún después de dos intentos de asesinato en su contra.

Su rival fue la actual Vicepresidenta Kamala Harris, quien sustituyó en la candidatura al actual Presidente Joe Biden. Fue una elección cerrada, la cual ganó Trump con 295 votos electorales y su contendiente solo obtuvo 226 votos electorales. Vale la pena recordar que el sistema electoral estadounidense es diferente al nuestro, aun cuando las personas tienen derecho a votar, sus votos no valen lo mismo, es decir el voto popular no determina al ganador.

Recordemos que todos los estadounidenses votan por Presidente y Vicepresidente el día de la elección general (primer martes de noviembre), aclarando que en algunos estados es posible votar con anticipación. El Colegio Electoral es quien determina al ganador y el ganador es quien obtenga más de 270 votos electorales de los 538 posibles. Ahora bien, el voto popular también lo ganó Trump: según CNN, el Presidente electo obtuvo 50.7 por ciento de los votos emitidos, y su contraparte solamente el 47.7 por ciento de ellos.

La actual Presidenta de nuestro País lo felicitó por su triunfo y un día después sostuvo una llamada con él, destacando que había sido una llamada muy cordial y que el Presidente electo la había felicitado a ella por haber ganado la elección presidencial realizada este año. Señalando también que se mencionó el tema de la frontera, pero que se discutirá más adelante. Esperemos que las relaciones sean cordiales... esperemos.

Volviendo a nuestro País, esta semana se le puso “fin” al tema de la reforma del Poder Judicial, desestimándose las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra ella. El Ministro Alberto Pérez Dayan fue el voto decisivo; quienes deseen seguir “luchando” tendrán que hacerlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y francamente creo que lo que decida no será “vinculante” para nuestra clase política.

Ojo, el tema es sumamente relevante, ha caído el “último” contrapeso, recuerde lo que se dijo el sexenio pasado sobre los funcionarios públicos, 10 por ciento de experiencia y 90 por ciento de deshonestidad, perdón, de honestidad, ahora aplicará para el Poder Judicial federal. Veamos la convocatoria para quienes aspirarán a jueces/magistrados y ministros, no se exige un nivel alto de conocimientos, ni examen alguno. Como actor jurídico, es necesaria la preparación siempre.

Para terminar, este gobierno cuenta con la mayoría de las cámaras (senadores y diputados), mayoría de congresos locales y algo me dice que les irá muy bien en las elecciones del Poder Judicial a quienes decidan apoyar, por lo que no tendrán elementos en contra a quien culpar por posibles malos resultados, y no creo que se vaya a señalar al Presidente saliente de nuestro País... pero que tal al Presidente de nuestro país vecino del norte? ¡No!, no me haga caso, en ocasiones pienso mal.

PD 1. Esta semana las autoridades señalaron (una vez más) que la Feria Ganadera se llevará a cabo y que será segura, esta misma semana fue baleada la taquilla de la misma.

PD 2. Esta semana se presentó un nuevo decreto donde se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la CPEUM. Lo invito a revisarlo.