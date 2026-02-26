Donde la esperanza no hace ruido

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”._ Eduardo Galeano

Cada mañana, al encender la radio o revisar el teléfono, pareciera que el mundo se desmorona un poco más. Las noticias falsas, el miedo, la polarización y la sensación de que todo está mal ocupan gran parte del espacio público. En ese clima se instala también la idea de que solo queda esperar, que otros -lejanos, poderosos, invisibles- se harán cargo de los problemas. Pero mientras ese ruido crece, la vida cotidiana sigue ocurriendo en otro lugar.

Lo que no sale en los titulares

En calles, barrios y comunidades, hay personas que no aparecen en las noticias, pero que sostienen la vida. No porque desconozcan las dificultades, sino porque han decidido enfrentarlas desde lo cercano. Buscan momentos de alegría en lo simple, cuidan sus sueños y trabajan para convertirlos, poco a poco, en realidad. Son gestos pequeños, casi imperceptibles, pero constantes.

Vivir en varios mundos

Vivimos en varios mundos al mismo tiempo. Uno marcado por noticias tristes, amenazas y discursos que dividen. Otro, más silencioso, donde personas comunes construyen micromundos de dignidad y resistencia. Mujeres y hombres que sorprenden por su carácter, por su entusiasmo y por la capacidad de seguir adelante sin grandes recursos, pero con convicción.

Tejer sin dividir

Estas personas no se mueven bajo la lógica de los bandos ni repiten la idea de que quien piensa distinto es un enemigo. En lugar de eso, tejen redes de afecto. Practican la empatía sin nombrarla y ejercen la solidaridad como una forma cotidiana de estar en el mundo. Saben que nadie se salva solo.

Resiliencia que se organiza

Su mirada no parte de la idea de que todo se está cayendo, sino de una resiliencia activa. Reconocen los problemas, pero también buscan crear puentes dentro de la comunidad para enfrentarlos juntos. No sostienen la narrativa de que todo está bien, ni se resignan a esperar soluciones externas. Actúan desde lo posible, apoyándose en la familia, las amistades y en las oportunidades que ofrece el entorno.

La esperanza en voz baja