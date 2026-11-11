La coraza de los libros para la gente que confía en el poder de la cultura a manera de salida de emergencia, y la emboscada de la fiesta forzada por convoyes castrenses en alerta porque bien saben que la trampa llega de noche cuando el Palenque abre sus puertas

Sin tanto esfuerzo analítico resulta fácil detectar las dos vocaciones de Culiacán, la legítima y la ilícita que son las mismas en todo Sinaloa, cuando con diferencias de unos días entre una y otra conviven las batallas de los civilizados en la plaza Obregón y las ofensivas de los cerriles en los límites del sur de la misma ciudad. En ambos frentes, pese a lo pacífico de las letras y lo beligerante oculto detrás de la muestra pecuaria, destacan los cinturones militares que intentan sofocar la violencia.

De reojo, aunque sea, en ese espejo tenemos que mirarnos con ojos de sociedad si queremos entender cómo en el contexto de una guerra criminal de más de dos años ponemos de frente el bastión de la cultura para demostrar que no estamos derrotados moralmente ni todo lo resplandeciente dejó de brillar. Acá, el rostro que queremos para Sinaloa; allá, a escasos 11 kilómetros, la eventualidad de que la fiesta transmute a tragedia.

En tales contrastes hay que reconocerle a la Alcaldesa Ana Míriam Ramírez Villareal el acierto de realizar la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro en Culiacán, y al mismo tiempo aconsejarles a las autoridades federales y estatales que repasen los protocolos de protección ciudadana antes de obstinarse en llevar a cabo la Expo Ganadera Sinaloa, a pesar de los intereses encontrados entre células delictivas sobre dicho evento.

La Feria del Libro corre por los rieles de civilidad que continúan dispuestos para las propuestas del conocimiento, el arte y el reencuentro armónico. Durante esta semana el territorio de los pichones y de los conversadores de la tercera edad le es cedido a las mil y una oportunidades plasmadas en tinta y papel. Acuden niños, jóvenes y culiacanenses indistintamente de edades, clases y creencias, en búsquedas de las otras lecturas que ayuden a comprender la realidad y ajustarla a los fines que convengan a cada quien.

En el lado opuesto, la Feria Ganadera empezará cuando esté a punto de cerrar la Feria del Libro, en esa especie de cierre de la cortina de la urbanidad y levantamiento del telón de la desmesura. Blindada por más de 6 mil elementos de fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, cinco aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y equipos antidrones, la dimensión del operativo evidencia la magnitud del riesgo.

He ahí la contradicción de una acción de gobierno que se funda en la indispensable noción de paz que amortigüe la percepción de violencia, y otra con la inexplicable obcecación por llevar hasta las últimas consecuencias la aglomeración humana cubierta de mantos de miedo. La coraza de los libros para la gente que confía en el poder de la cultura a manera de salida de emergencia, y la emboscada de la fiesta forzada por convoyes castrenses en alerta porque bien saben que la trampa llega de noche cuando el Palenque abre sus puertas.

En la ceremonia de inauguración de la Feria del Libro, la Alcaldesa Ana Míriam Ramos consideró el lunes que, con la participación de 106 escritoras y escritores, cuatro de éstos internacionales, 31 nacionales y 71 sinaloenses, así como 47 casas editoriales invitadas y la creación de los pabellones infantil y juvenil, “la cultura puede llegar a transformar desde el entorno hasta la forma en que nos desenvolvemos en él”.

Tal expectativa la respaldó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava al plantear la FIL Culiacán como “fiesta de la imaginación, la memoria y el conocimiento a la que ahora asistimos, es un lugar propicio para que todas y todos, especialmente la juventud, se apropien de nuevos símbolos, historias y conceptos, que permitan abrir formas de convivencia y rutas a favor del entendimiento y de la paz”.

Y sí. La Feria del Libro le viene a Culiacán como laurel ceñido en la idiosincrasia de una ciudad y su gente que construyen paz aún entre las conmociones, lutos y sobresaltos derivados de la acometida del narco y los sicarios. Allí, en la misma plaza que presume el cañón colocado junto a la estatua del General Antonio Rosales, trofeo de guerra que con exacta pertinencia nos recuerda la victoria de las fuerzas liberales frente a la Intervención Francesa en México, en la batalla de San Pedro de 1864.

En contrasentido, la realización de la Feria Ganadera de Culiacán trae implícita la turbación de los ataques a la fachada principal del recinto sede, ocurridas el 7 de noviembre de 2024 y el reciente día 2 del mes en curso. Sólo sería posibilidad de recreación con el rosario en mano para que el amparo providencial evite consecuencias lamentables.