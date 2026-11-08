Dos títulos en este mes de los libros

Quisiera mencionar dos títulos de autores sinaloenses que se presentan en la feria del libro de Culiacán y tocan temas cercanos a nuestra identidad. No pertenecen a los grandes grupos editoriales, los cuales también están presentes

Esta semana inicia la feria del libro de Culiacán y pronto la de Los Mochis: dos sanos y grandes proyectos que nunca podrán ser en vano por su aportación directa al fomento a la lectura y la animación cultural.

Leer es el ejercicio del cerebro, el yoga de la imaginación. Comprar libros siempre será una inversión sobrenatural, tangible e intangible.

Quisiera mencionar dos títulos de autores sinaloenses que ahí se presentan y tocan temas cercanos a nuestra identidad. No pertenecen a los grandes grupos editoriales, los cuales también están presentes.

Uno es el del poeta Felipe Mendoza Guerrero y tiene el título directo de “Narraciones ordinarias”, y no le tiene miedo a este último adjetivo.

Lo ordinal en literatura y gramática es el orden, la sucesión programada y definida de una serie de asuntos. Con “Narraciones ordinarias”, Felipe Mendoza no le teme a la palabra y lo demuestra desde el título, sin afán de provocación.

Conozco y leo al autor de hace muchos años y sé que nunca deja fuera de sitio la menor palabra. En nuestro México profundo -que no es necesariamente el rural- la palabra ordinario se ha vuelto un despectivo atroz, que no existe en ingles, donde ordinary es un adjetivo neutro para gente común.

En cambio, en el petrificado idioma español de los libros de derecho canónico, el ordinario es el nombre con el que se define a la dignidad del obispo local.

Desde el titulo de la primera narración “Se hizo de ella”, Felipe ya rescata nuestros formas de diálogo aun con los ecos del Siglo de Oro español y el lenguaje de nuestra gente de campo, apto para decir lo directo o invocar el eufemismo.

Ese lenguaje que retumba en Culiacán lo mismo en las esquinas urbanas que en las asambleas de partido. El Sinaloa nuestro que suena y resuena en concierto sin orden y desconcierto.

La prosa, la poesía y la verbalidad de Felipe Mendoza son directas y contundentes. Se escribe desde la entraña, desde el estilo entrenado que sabe alejarse de los artificios y los ideales ficticios de los narradores: la suya es una cuidada prosa de poeta que sabe abrir paso a golpe de guadaña y fuego por el proceloso sendero de la narrativa. Rulfo es su guía.

Como poeta juguetón y provocador, Felipe Mendoza nos acostumbró a sus primeros lectores a su capacidad de saber sorprender y prender el interés. Ahora en la ruta del narrador nos revela que sabe contar y cantar, como decía Octavio Paz.

Nuestro autor posee experiencias vitales que no solo domina al trasladarlas, sino que nos hace sentirnos en la brasa, ante las chispas de su fogata, el fuego inicial de todos los mundos en manos de un nuevo Prometeo.

El libro se presenta este jueves 12 a las 4 de la tarde en el Museo Interactivo de las Adicciones, en el Modular Inés Arredondo en Culiacán y lo acompaña el escritor Juan Manuel Manjarrez, también orgulloso hijo de San Ignacio.