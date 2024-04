Nadie se hace a sí mismo, somos una colectividad hecha una particularidad de la que fuimos y somos efecto, y solo en el otro nos transformamos en causa. Así que cuando preguntamos ¿qué significó el eclipse para ti? Debemos estar listos para escuchar un relato que muy probablemente no sea el nuestro, así en lo político, así en lo público, en la medida que seamos capaces de escuchar aquellos relatos que no somos, podemos construir los puentes que nuestra humanidad necesita para contarnos una mejor historia de lo que somos.

Desde que nací por ahí de 1988, han ocurrido desde 1991 a la fecha alrededor de 20 eclipses solares totales, si las cuentas no me fallaron (y la fuente) el vigésimo fue el que acabamos de recibir en Mazatlán.

El fenómeno astronómico es por sí mismo uno peculiar y aunque presenciarlo superó mis expectativas por breve que este fue, lo que me ha resultado más interesante no es el eclipse sino las conversaciones alrededor del eclipse.

El significado y el significante son conceptos clave en la teoría semiótica y el estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure.

Significante: Se refiere a la parte material o perceptible de un signo lingüístico, es decir, la imagen acústica o visual que percibimos. Por ejemplo, las letras y sonidos que componen la palabra “eclipse”.

Significado: Es el concepto o idea mental asociada al significante. Es la representación mental que evoca el signo en nuestra mente. En el ejemplo anterior, el significado de la palabra “eclipse” sería un fenómeno astronómico que ocurre cuando un astro se interpone entre otros dos astros, proyectando una sombra sobre la superficie de uno de ellos. En el caso más reciente, un eclipse solar, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar y creando sombras en la Tierra.

En resumen, el significante es la forma perceptible de un signo, mientras que el significado es la representación mental, concepto, o relato que ese signo evoca en nuestra mente.

Y es justo en esto último que me quiero concentrar, los relatos.

Cuando “Eclipse” era mencionado, cuantos relatos se construyeron alrededor de lo sucedido, relatos mercantiles, espirituales, religiosos, científicos, astronómicos, esotéricos, simbólicos, metafísicos, etc... casi en la misma medida había posturas sobre lo que iba a suceder y no me refiero a lo que Eclipse significa en su principio, sino a todo lo que acontecía y continuaba el relato.

Conocemos por la historia, que el hombre desde sus principios ha volteado a ver a las estrellas, hemos como especie sido curiosos, casi como un principio fundamental en nuestra condición de humanos y ha sido necesario la construcción de relatos para darle una explicación o un sentido a eso que ocurre, a eso que nos ocurre.

En términos muy concretos lo que ocurrió el lunes 08 de abril del 2024 en Mazatlán fue que la Luna se sitúo entre la Tierra y el Sol, bloqueando totalmente la luz solar y creando sombras en la Tierra, en otros ¿qué significó para ti?

Si quisiera dejar algún mensaje más allá de la lección del significado y el significante, sería que para entender de qué hablamos, necesitamos escuchar el relato, las palabras (significantes) no tienen el mismo significado para todos, cada uno de nosotros somos una serie de relatos, de momentos, de historias que nos tocaron, cuando hablamos o escribimos lo hacemos de esos relatos que nos habitan. Muchas veces he escrito por acá la necesidad de tener más y mejores conversaciones, esto es algo que profundamente práctico, escuchar al otro, escucharlo activamente es validarlo como lo OTRO, eso OTRO que termina por construirme a mí, que me hace ser, entender qué soy.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.

-

@isaacarangureconacentoenlae