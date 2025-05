La palabra eclipse proviene del griego y significa abandono, ausencia, desaparición. Parece que los primeros personajes en utilizar este concepto en el ámbito astronómico fueron Tucídides y Aristóteles para referirse al ocultamiento del sol y la luna, respectivamente.

El filósofo español Fernando Savater publicó en 1997 una pequeña obra con el nombre de “El valor de educar”, donde precisó la doble vertiente de la palabra valor: de valentía y de valiosa, ambos sentidos necesarios para desempeñarse en la esencial tarea educativa.

El capítulo tercero lo tituló: “El eclipse de la familia”, para subrayar la deficiente socialización familiar con que los niños están ingresando a las escuelas: “Para decirlo muy esquemáticamente, cuando la familia socializaba, la escuela podía ocuparse de enseñar. Ahora que la familia no cubre plenamente su papel socializador, la escuela no sólo no puede efectuar su tarea específica”.

Este libro de Savater nos introduce eficazmente en la temática que aborda la obra de teatro “Eclipse Total”, programada este viernes y sábado por la exitosa mancuerna SAS-ISIC, a las 17:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio. La puesta en escena es de la compañía de teatro Pont Flotant, de Valencia, España, con 25 años de experiencia artística, y es protagonizada por Jesús Muñoz y Álex Cantó.

Volviendo a la obra, la puesta en escena muestra a dos personajes que hacen presentes a todos sus familiares en orden ascendente y descendente, para mostrar la profunda e íntima conexión que existe entre los miembros de la familia y de la humanidad (nada de lo humano me es ajeno, dijo Terencio), y cómo nos debe importar mantener viva esa relación antes de que el eclipse vital los haga, y nos haga desaparecer; es decir, cuando el eclipse nos oculte de sus miradas.

¿Me preparo al eclipse?