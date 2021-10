Economía de México crecerá 6.2% en 2021: FMI

Pese a lo que se había previsto, tal parece que la economía no crecerá al ritmo que se esperaba. Y es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus proyecciones para México y estimó que se espera una recuperación de 6.2 por ciento en 2021 y 4 por ciento en 2022, reducciones de 0.1 y 0.2 puntos porcentuales respecto a lo previsto en julio. Mientras que las estimaciones de la inflación también sufrieron cambios y ahora son de 5.4 y 3.8 por ciento para este 2021 y para el siguiente año, respectivamente. El informe se basa en las Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, en donde también se vislumbra que el PIB mexicano perderá impulso y hacia el 2026 crecerá 2 por ciento. Las causas en cada país son diversas desde la diferencia en el nivel de vacunación entre los países, interrupciones en las cadenas de suministros y divergencia en el apoyo a políticas de estímulos, hacen que los riesgos para la recuperación económica mundial sean mayores, señaló el FMI al bajar su estimado de crecimiento para el PIB a 5.9 por ciento en 2021, 0.1 puntos menos de lo previsto en julio pasado y para 2022 lo mantuvo en 4.9 por ciento.

EL LUNES DIPUTADOS FEDERALES APRUEBAN PAQUETE ECONÓMICO

Larga jornada de trabajo les espera a los diputados este fin de semana y la próxima pues contemplan iniciar con la discusión y votación de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2022 para el lunes 18 de octubre en el pleno. Y es que los legisladores tienen el tiempo encima, pues el plazo vence el 20 de octubre, por eso el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, prevé que la Comisión de Hacienda podría tener listos los dictámenes de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos el viernes, aunque todavía tendría el fin de semana, e incluso la mañana del lunes, para aprobarlos y turnarlos al pleno. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a la Comisión de Hacienda revisar exhaustivamente la propuesta del Ejecutivo, particularmente aspectos como la incorporación obligatoria de los jóvenes a partir de los 18 años de edad al Registro Federal de Contribuyentes.

LA REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO NO FUE TEMA EN EL G20: TATIANA CLOUTHIER

Muy activa estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, durante la Reunión Ministerial de Comercio e Inversión del G20 que se llevó a cabo el lunes y martes en Italia desde donde negó que se haya abordado en reuniones con socios comerciales la polémica reforma eléctrica que impulsa el Gobierno para controlar el sector. En cambio, los temas que sí se tocaron con los socios del G20, dijo, fueron en materia de comercio, salud y sostenibilidad ambiental; apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y apoyo gubernamental en “igualdad de condiciones”. Cabe recordar que, de visita en el Senado, el lunes, el canciller Marcelo Ebrard descartó afectaciones en la relación con Estados Unidos por la reforma al señalar que las empresas podrán resolver sus controversias bajo el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

RICARDO MONREAL INSISTE EN DEMOCRATIZAR A MORENA EN EL MÉTODO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS

El coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal, no se amedrentó por los dichos del Presidente en el sentido de que la encuesta es un buen método para elegir al candidato presidencial y congruente como es insistió en que es necesario continuar con la profundización de la vida democrática de su partido a través de métodos de elección distintos a la encuesta. “La opinión del Presidente siempre es muy importante y nosotros nunca vamos a confrontarnos, a apartarnos de la opinión de él, aunque tengamos nuestra opinión. Yo comento y señalo, con todo respeto, que continuaré insistiendo en la profundización de la vida democrática en Morena. Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y mejor puedan dejar a militantes y simpatizantes satisfechos”, destacó.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA CON INTENSA CARGA DE TRABAJO EN EL SENADO

Muy participativo se le vio al coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera en la sesión de este martes, pues además de que presentó una iniciativa que deroga varios artículos de la Ley de Extinción de Dominio a fin de cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la invalidez de algunos preceptos que fueron proclamados como anticonstitucionales, el legislador participó en el debate de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal para para que el Instituto Nacional Electoral (INE) modifique los lineamientos a fin de que las firmas para solicitar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente se recolecten mediante una aplicación en teléfono celular, sino también en papel. La modificación a los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece que: “El espíritu del honorable Congreso de la Unión fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir ‘libremente’ el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen, por lo cual recabarán y entregarán de manera válida los formatos impresos y los medios electrónicos de recolección de apoyos ciudadanos en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la República Mexicana”. Y en al respecto Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD señaló su beneplácito por el acuerdo al señalar: “Se dejó claro que por supuesto estas dos formas para recabar la voluntad de las y los ciudadanos, tenían que estar presentes en la ley y no crear ámbitos excepcionales y no ir más allá de lo que precisamente se puede interpretar”.

AUTORIDADES DE SINALOA NO BAJAN LA GUARDIA POR TORMENTA Y SUSPENDEN CLASES

Pese a que disminuyo la intensidad, del Huracán Pamela y se prevé que en las próximas horas se degrade a Tormenta Tropical, las autoridades de Sinaloa no bajan la guardia por los fuertes vientos que la acompañan de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 130 km/h. Ante esto, no se quiere poner en riesgo a la población y la Secretaría de Educación Pública estatal anunció la suspensión de toda actividad escolar virtual y presencial en la entidad. Cabe mencionar que actualmente en la entidad hay mil 255 escuelas con el modelo híbrido con 17 mil 935 docentes, y 281 mil 168 alumnas y alumnos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx