“La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”._ Paulo Freire

En la Ciudad de México, personas en contexto de movilidad humana enfrentan grandes desafíos para acceder a la educación y revalidar sus estudios.

En la Ciudad de México existe una gran población en contexto de movilidad humana -personas solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes, apátridas y con protección complementaria- cuyos planes de vida consisten en integrarse a México. En Sin Fronteras nuestra misión es brindar atención a personas en movilidad humana y acompañarlas en los numerosos desafíos que enfrentan al acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales. En este texto nos centraremos en vislumbrar un aspecto crucial para la integración: el acceso a la educación, con un enfoque particular en la revalidación de estudios.

El acceso a la educación y la revalidación y/o la equivalencia de estudios en México no sólo facilita su integración, sino que también tiene un impacto positivo para mejorar las condiciones de vida tanto en lo individual como en lo familiar. Al revalidar sus áreas de especialización académica y aplicar lo aprendido en sus países de origen, se favorece y propicia una ciudad intercultural.

Lamentablemente una de las primeras barreras que enfrentan personas en contexto de movilidad durante su integración es ejercer su formación profesional, dado que es necesaria una acreditación de conocimientos en México, especialmente cuando hay estudios donde es complicada realizar una equivalencia.

En los acompañamientos que se realizan en Sin Fronteras, desde una perspectiva de Acompañamiento Psicosocial, tenemos la experiencia de que estos procesos y trámites son complejos y se obstaculizan cuando no hay rutas claras para personas que desconocen los procedimientos bajo una lógica burocrática mexicana. Las unidades administrativas encargadas de realizar las resoluciones de las revalidaciones de estudio piden varios requisitos para hacerlas válidas. Sin embargo, a menudo las instituciones carecen de la sensibilidad necesaria para entender que las personas en movilidad humana frecuentemente se encuentran dentro de una situación de vulnerabilidad social y no disponen de la documentación requerida ni del dominio del idioma español (personas no hispanohablantes).

Esto se debe a que, en muchas ocasiones, las personas en la movilidad humana se ven obligadas a abandonar su país de origen por conflictos armados, persecución u otras situaciones adversas que ponen en riesgo su vida e integridad física, por lo que suelen tener dificultades para conservar sus documentos personales. Por ejemplo, muchas veces abandonan sus pertenencias, los documentos son perdidos, destruidos o incluso robados durante su trayecto al país de acogida. Esta situación dificulta la obtención de la documentación necesaria para llevar a cabo trámites administrativos como la revalidación de estudios. También existen repercusiones por parte las mismas escuelas y universidades al momento de hacer cobros excesivos al solicitar documentos o la negativa de realizar trámites de forma no presencial.

Sin el reconocimiento de sus estudios anteriores, las personas extranjeras pueden verse obligadas a repetir años de escolaridad o incluso a comenzar desde cero en el sistema educativo del nuevo país. Este proceso no sólo es costoso y desalentador, sino que también puede afectar su autoestima y sus perspectivas profesionales.

La revalidación educativa, cuando se maneja de manera efectiva, actúa como un puente esencial para estas personas. Permite que el tiempo y esfuerzo invertidos en su educación previa no se pierdan, facilitando su inserción en el sistema educativo e incluso en el mercado laboral del país de acogida, lo que se traduce a una diversidad de nuevos conocimientos.

En Sin Fronteras apostamos por crear alianzas con las autoridades educativas y fortalecer el trabajo en equipo con ellas para lograr un enfoque integral en el apoyo a las personas y contribuir/sumarnos a que la revalidación de estudios sea otro medio en que se materializa el derecho a la educación. La colaboración entre instituciones educativas, organismos de revalidación y organizaciones de la sociedad civil, es vital para asegurar que los procesos sean justos y eficientes, considerando las circunstancias, diferencias en los sistemas educativos y los contextos culturales y de vulnerabilidad de cada persona.

—

Los autores son Héctor Miguel Víquez, subcoordinador del área Psicosocial, y Nadine Melina González Haueisenes, auxiliar de trabajo social, ambos en Sin Fronteras.