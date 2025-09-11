La experiencia educativa se ha reducido a una razón evaluadora, como advierte Facundo Giuliano, pues fabrica un sujeto competente para el mercado, pero incompetente para transformar su realidad; un sujeto adiestrado para adaptarse y no para pensar críticamente, mucho menos para actuar colectivamente.

“El acto más importante y el acto único que puede transformar verdaderamente nuestra sociedad, es educar con el corazón”, expresó la coordinadora de Educación Básica de la SEPyC, Beatriz Elizabeth Cano Félix, al participar en un evento organizado por la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, a cargo de Marx Arriaga Navarro, titulado “Fogatas Freireanas”, en la Ciudad de México.

La maestra Cano Félix participó como representante del Círculo de la Palabra en Sinaloa. “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo; los hombres se liberan en comunión”, comenzó citando la magistral frase del pedagogo brasileño, Paulo Freire.

Cano Félix dijo: “Venimos de un modelo educativo que históricamente nos ha pedido medir y cuantificar. La Nueva Escuela Mexicana nos permite, y nos exige, preguntarnos: ¿Quién mide el temor de quien no puede hablar? ¿Quién califica la ternura de un docente? ¿Quién reconoce el valor de una palabra dicha con temor? Mucho de lo que importa ha sido declarado irrelevante, porque no es rentable ni predecible”.

Indicó que la experiencia educativa se ha reducido a una razón evaluadora, como advierte Facundo Giuliano, pues fabrica un sujeto competente para el mercado, pero incompetente para transformar su realidad; un sujeto adiestrado para adaptarse y no para pensar críticamente, mucho menos para actuar colectivamente.

La evaluación, subrayó, se debe volver dialógica, situada y emancipadora; no instrumento de control, sino una herramienta de conciencia crítica y de verdadera transformación histórica.

Precisó que evaluar no es fiscalizar ni domesticar, sino acompañar. El error es un punto de partida y también un aprendizaje. La evaluación no clausura, sino que es instrumento que acompaña en el proceso.

Quiero felicitar por esta brillante participación a mi querida esposa, Beatriz Elizabeth, hoy con motivo de su cumpleaños.

¿Educo con el corazón?