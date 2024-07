El pueblo siempre aspira a una vida mejor, esa es su permanente lucha por alcanzar un estado de bienestar. Aspira a superar, mediante el trabajo, las vicisitudes y privaciones que se le presentan. Aspira a mejorar permanentemente sus niveles de vida.

Mientras en la entidad tenemos una sequía prolongada, que amenaza volverse un problema grave para la agricultura y la ganadería, dos actividades básicas en la economía del estado, en el sureste, en Quintana Roo y Yucatán, golpeó un huracán con potente fuerza, ocasionando cuantiosos daños, sin que hubiera víctimas humanas que lamentar, afortunadamente. Los servicios de emergencia actuaron con eficacia ejemplar, lo que aplaudimos con entusiasmo desde esta perla del Humaya.

El país sigue su marcha como se ha planeado, dándose a conocer los nombres de los funcionarios del gabinete que acompañarán el gobierno de la presidente electa, Claudia Sheinbaum, para continuar con la transformación, que en suma es el desarrollo ascendente, hasta salir del subdesarrollo, como primer paso para llevar al país a nuevos estadios de progreso y bienestar. El nuevo sexenio, que se inicia el 1 de octubre próximo, arranca con hombres y mujeres comprometidos y con amplia experiencia en la función pública, encaminando a la Nación por buen sendero.

En el 2018 este país inició su transformación y, desde entonces, el gobierno viene actuando con certeza en bien del pueblo. Se avanza en pro de detonar el progreso del país y atender la agenda social sin vacilaciones. Consideramos que antes de un quinquenio la economía va a dar un salto de gran trascendencia, las condiciones están dadas para lograr las metas con plena certidumbre. El rumbo que sigue el país, en su economía, va a lograr sus objetivos, ya que se cuenta con una metodología rigorosa y por ahí se camina.

Por eso decimos, partiendo de hechos ciertos, que se construye un nuevo amanecer en el país; con rigorosa disciplina en todos los órdenes de la vida nacional. No vemos, en el panorama político, contratiempos que nublen lo que se tiene proyectado construir. Los factores macroeconómicos muestran tendencias favorables, no se perciben fallas que perturben la buena marcha del país. Por el contrario, hay alentadoras expectativas en el corto y largo plazo; por lo tanto, no hay nada que pueda perturbar la buena marcha de la Nación.

En economía se ha procurado blindar los programas de bienestar de las acechanzas de las fuerzas retrógradas, que siempre están buscado torpedear la buena marcha del país. Hay una política en bien del pueblo, y se busca que las cosas salgan de lo mejor; esa es la premisa principal de un gobierno cercano a la gente, ya que se lucha porque el bienestar sea sólido como una roca.

Las expectativas en el estado se ven con buen futuro, aunque el campo espera que lleguen las lluvias, se llenen las presas y se supere la escasez de agua. Ese vital liquido es el que nos urge a lo largo y ancho del estado, para resolver la sequía que nos amenaza de parte de la naturaleza. Esperamos decir pronto lo que siempre hemos advertido: que vivimos en una entidad privilegiada por la naturaleza.

No podemos quejarnos, nuestra entidad es única en el territorio nacional, por sus campos y costas pródigas, lo que enriquece nuestra variada producción agrícola y nuestra reconocida gastronomía. En la agricultura y ganadería tenemos una producción versátil y de gran calidad. Sinaloa es una entidad que produce una gran variedad de productos del campo y de la pesca, lo que contribuye en buena medida a alcanzar nuestra soberanía alimentaria.

El pueblo siempre aspira a una vida mejor, esa es su permanente lucha por alcanzar un estado de bienestar. Aspira a superar, mediante el trabajo, las vicisitudes y privaciones que se le presentan. Aspira a mejorar permanentemente sus niveles de vida. Por eso lo vemos, de manera resuelta, haciendo suyas las iniciativas que impulsa el gobierno de la cuarta transformación. Ve, en esos propósitos, una forma planificada, coherente, para colmar sus necesidades cotidianas. Por eso lo vemos también tan resuelto a continuar sus luchas políticas favorables a la transformación del país tope en lo que tope. Lo hemos visto en la pasada jornada electoral, su decisión a favor del bienestar y la democracia no tiene límite, se muestra resuelto a la hora de señalar un rumbo claro hacia un país más justo para todos.

Cuando nos referimos a la idiosincrasia de los sinaloenses, tenemos presente su hospitalidad, reconocida en nuestro continente y otras latitudes del mundo. Este rasgo distingue a los habitantes de este estado del resto de los estados de la Unión.