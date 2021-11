Ejecución de Sócrates

Me temo que las generaciones que no estudien Filosofía van a ser más ovejas. Hay que salir de las aulas con un criterio propio, aunque sea equivocado. Si esto no se fomenta, vamos a una sociedad bancaria. Todos con las mismas cabezas y los mismos contenidos

Maestros españoles de Filosofía manifestaron su rechazo a la nueva Ley de Educación, porque desaparece esta asignatura del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Señalaron que con esta embestida se remontan a los inicios de la Filosofía: “Sócrates ha vuelto a ser ejecutado por pretender corromper a la juventud”. Especificaron que se desplazó a la Filosofía por materias prácticas, como Digitalización o Economía y Emprendimiento. Los maestros no dudan de la actualidad de estas asignaturas en un mundo globalizado y desarrollado tecnológicamente, pero les preocupa que no se profundice en el pensamiento crítico ni se analicen cuestiones éticas. En su edición del 1 de noviembre, el medio informativo “voz populi” publicó un reportaje donde la reportera Marina Alias Sánchez entrevistó a varios profesores de Filosofía, entre los que se cuenta Fernando Savater. Margarita Pintos, profesora jubilada de Filosofía, afirmó: “Me temo que las generaciones que no estudien Filosofía van a ser más ovejas. Hay que salir de las aulas con un criterio propio, aunque sea equivocado. Si esto no se fomenta, vamos a una sociedad bancaria. Todos con las mismas cabezas y los mismos contenidos”. Savater aseguró que aprender filosofía es vital para la juventud: “La Filosofía es una asignatura juvenil. Es algo que a los jóvenes de 13, 14 y 15 años les interesa. Es la mejor edad para la Filosofía porque es cuando uno empieza a preguntarse todo. Con los años uno va perdiendo esos impulsos. La última adolescencia y la primera juventud es cuando se empieza a practicar la democracia”. Precisó: “La Filosofía y la democracia nacen en el mismo lugar y en el mismo tiempo y hay una vinculación entre ellas. La Filosofía es la autonomía de la persona, y la democracia la autonomía del grupo”. ¿Menosprecio el estudio filosófico?