El activismo de La Meché

Permítasenos felicitar a Mercedes Murillo de Esquer, la popular “Meché”, quien nació en Culiacán el 7 de abril de 1936 en la calle Ángel Flores, entre Donato Guerra y José María Morelos. Segunda hija del matrimonio formado por Arturo Murillo Retamoza y Mercedes Monge McKay...

“Que 20 años es nada”, dice el tango “Volver”, compuesto por la música de Carlos Gardel y la letra de Alfredo Le Pera. Si 20 es nada, imaginemos la dicha de cumplir cuatro veces 20 más 10; es decir, 90; sobre todo cuando han sido años muy trabajados y fructíferos en favor de la comunidad.

Por eso, permítasenos felicitar a Mercedes Murillo de Esquer, la popular “Meché”, quien nació en Culiacán el 7 de abril de 1936 en la calle Ángel Flores, entre Donato Guerra y José María Morelos. Segunda hija del matrimonio formado por Arturo Murillo Retamoza y Mercedes Monge McKay, quienes procrearon 10 hijos: Arturo, Mercedes, Miguel Ángel, Elena, Jesús Ricardo, Silvina, Fernando Heriberto, Teresa, Margarita y José Ernesto. Además, don Arturo gustaba de contar a Clara María Pablos Hach como su hija, aunque solamente era vecina de la familia.

Después de estudiar en internados, Meché se recibió de Traductora Simultánea Bilingüe, en San Luis Potosí. Asimismo, comenzó a incursionar en actividades de labor social. Conoció a su futuro esposo, pero su padre trató de disuadirla y la envió tres meses a Europa; no obstante, a su regreso se casó con Abelardo Esquer Lugo y procrearon cinco hijos: Mercedes, Abelardo, Arturo, Lourdes y Humberto.

Durante 16 años se dedicó a educar la familia, pero paulatinamente retomó labor social al solicitarle asesoría en detenciones, por lo que tomó la decisión de estudiar la Licenciatura en Derecho a los 40 años. Se tituló, viajó a Oaxaca y Chiapas, conoció al Obispo Samuel Ruiz García.

Se afilió al PAN por petición de Jorge del Rincón Bernal para acompañarlo en la fórmula por una Diputación federal. Al fallecer Maquío Clouthier aceptó la candidatura a la Presidencia Municipal de Culiacán (continuará)...

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