El agujero del conejo

No, no es un albur obvio. Es una expresión (suavizada como “madriguera del conejo”) que viene del inglés “Down the rabbit hole”, originalmente escrita por el matemático, fotógrafo, novelista (y supuestamente otras cosas) Lewis Carroll (1832-1898, Charles Lutwidge Dogson) y es una metáfora de la inmersión en una aventura, sujeto o ámbito desconocidos. Es una expresión usada en su famoso libro (los británicos tienen una buena literatura-música-cinematografía-pintura-etc, pero un aún mayor y más eficaz aparato de propaganda cultural) Alice’s Adventures in Wonderland (“Alicia en el país de las maravillas”).

El autor

Matemáticas

Su profesión de matemático le gustaba, aun cuando no destacase extraordinariamente como tal y, además, se resistía a someterse a ciertas reglas impuestas por la costumbre a los que se ordenaban sacerdotes. Por ejemplo, no hubiera podido asistir al teatro y estaba decidido a no abandonar este entretenimiento.

Obras

Padeció de insomnio durante toda su vida y pasaba noches enteras despierto. Escribió diversos libros sobre la materia y el más interesante de ellos se titula: Euclides y sus modernos rivales.

Desde los 13 años y junto a sus hermanos, se dedicó a la publicación de pequeñas revistas literarias que él mismo redactaba y en ocasiones también ilustraba, para el uso de los invitados del presbítero de Croft (Yorkshire) donde ejercía su padre. Editaron revistas como The Rectory Magazine, La Comète, Le Bouton de Rose, l’Etoile, le Feu Follet, The Rectory Umbrella , etc., con poemas y canciones que él componía, una sección de ‘cartas al director’ y breves parodias de novelas contemporáneas.

A partir de 1855 escribió, ya bajo el nombre de Lewis Carroll, poemas para The Train. Publicó una colección de poesías con el título de Phantasmagoria and Other Poems en 1869, y otro poema largo, The Hunting of the Snark (La Caza del Snark) en 1876. Con su verdadero nombre, Dodgson, publicó numerosas obras de matemáticas y un tratado de lógica del que solamente publicó la primera parte en 1896.