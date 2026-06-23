El ángel de Charly

Extraordinario maestro de danza, a Carlos Santiago Ibarra Escobar (Charly) se le recuerda como una excelente persona, de fina educación y cordial trato. Compañero muy estimado en el ISIC, donde supo hacer gala de alegría, camaradería y optimismo, logrando conquistar y consolidar permanentes amistades.

Carlos Santiago Ibarra Escobar, extraordinario maestro de danza, promotor cultural, fundador de la compañía Proyecto Folklórico Sinaloense, miembro del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C., y delegado sindical del Instituto Sinaloense de Cultura, falleció el sábado 20 de junio debido a un problema cardíaco.

Charly, como era conocido por sus amigos y por el gremio artístico, nos abandonó víctima de un infarto, por lo que su padre, Santiago Ibarra, no pudo celebrar el día dedicado a los papás.

Ayer por la mañana, se le rindió un emotivo homenaje de cuerpo presente en un atiborrado Teatro Socorro Astol, encabezado por el director general del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa; el secretario general del STASE, Michel Benítez Uriarte y Ana María Chávez, representante del Instituto de Invetigación de la Danza Mexicana, A.C.

Hijo de Santiago Ibarra García (bailarín, coreógrafo, maestro, investigador) y de Raquel Escobar Moreno, Charly fundó en 2014 el Proyecto Folklórico Sinaloense cuando participaba en el Centro de Iniciación Artística 005, bajo la dirección del maestro José Bernal, quien coincidentemente falleció también víctima de un infarto hace nueve años, en vísperas del sábado para celebrar el Día del Padre, el 16 de junio de 2017.

Avilés Ochoa expresó que su repentina partida es parte de “los inescrutables designios de la vida”, y que “las palabras son insuficientes para expresar el vacío que deja”. Asentó que Carlos fue un “destacado bailarín cuya pasión por el arte encontró en la danza una forma de comunicar emociones, construir belleza y transmitir cultura”.

A Carlos (Charly) se le recuerda como una excelente persona, de fina educación y cordial trato. Compañero muy estimado en el ISIC, donde supo hacer gala de alegría, camaradería y optimismo, logrando conquistar y consolidar permanentes amistades.

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