El español es una herramienta de inclusión para los migrantes en México, ya que les facilita el acceso a los servicios, a las oportunidades y a los derechos que les corresponden como personas. El español es también una herramienta de aprendizaje, de cultura y de historia, que les permite conocer y apreciar las diferentes expresiones del mundo hispánico.

México es un país que acoge cada año a miles de personas migrantes y refugiadas que huyen de la violencia, la pobreza, la persecución o la discriminación en sus países de origen. Estas personas buscan en México una oportunidad de vida digna, de seguridad, de trabajo, de educación y de salud. Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan a obstáculos lingüísticos, culturales y sociales que dificultan su integración y su acceso a los derechos humanos.

“Cuando llegamos, mi familia y yo no sabíamos ninguna palabra en español, es más, no sabíamos dónde estaba México, no podíamos comunicarnos ni al nivel más básico para comprar o pedir algo; ahora podemos comunicarnos en español con los mexicanos”: Zhana, ex alumna rusa.

El español es la lengua oficial de México y la más hablada por la mayoría de la población. Aprender español es, por tanto, una necesidad y un derecho para las personas migrantes y refugiadas que llegan al país, ya que les permite comunicarse, expresarse, informarse, participar y relacionarse con la sociedad mexicana.

En Sin Fronteras ofrecemos un programa de español para personas migrantes y refugiadas que llegan a México y que requieren desarrollar habilidades comunicativas y socioculturales para integrarse a la sociedad. El programa se basa en una metodología participativa y flexible, que respeta el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada persona. El programa se ofrece de manera gratuita.

El programa de español de Sin Fronteras se dirige a personas de diferentes edades, nacionalidades, culturas y lenguas maternas, que tienen distintos niveles de escolaridad y de conocimiento del español. El programa se adapta a las necesidades e intereses de cada grupo de alumnos, y aborda temas relevantes para su vida cotidiana, como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la cultura mexicana, etc.

El programa de español se imparte en las instalaciones de Sin Fronteras de manera presencial; también existe la opción de clases en línea a través de una video clase en vivo. El programa se complementa con actividades recreativas y culturales, visitas a museos, celebración de festividades tradicionales, etc., que favorecen la interacción, la convivencia y el aprendizaje significativo.

El programa tiene múltiples beneficios para las personas migrantes y refugiadas que lo cursan, como los siguientes:

Mejoran su competencia lingüística y comunicativa en español, lo que les permite acceder a más oportunidades de trabajo, educación, salud y servicios.

Desarrollan su competencia intercultural, lo que les permite conocer y valorar la diversidad cultural de México y del mundo hispánico, así como respetar y convivir con las personas de diferentes orígenes, creencias y costumbres.

Fortalecen su autoestima, su confianza y su identidad, lo que les permite expresar sus opiniones, sentimientos y necesidades, así como defender sus derechos y participar en la sociedad.

Amplían su red de apoyo social, lo que les permite establecer vínculos de amistad, solidaridad y cooperación con otras personas migrantes y refugiadas, así como con la población local.

Aprender español es, por tanto, una oportunidad y un desafío para las personas migrantes y refugiadas que llegan a México, que les permite comunicarse, expresarse, informarse, participar y relacionarse con la sociedad mexicana, así como conocer y apreciar su cultura.

* El autor Andrés Hernández, profesor de clases de español en @SinFronterasIAP, licenciado en enseñanza de español como lengua extranjera y maestrante en Tecnología Digital para la Educación.